Edirne Emniyet Müdürlüğü personeli öğrenci ve kadınlara eğitim verdi - Son Dakika
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Edirne Emniyet Müdürlüğü personeli öğrenci ve kadınlara eğitim verdi

04.04.2022 14:52
Edirne Emniyet Müdürlüğü personeli öğrenci ve kadınlara eğitim verdi

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli öğrenci ve kadınlara eğitim verdi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli öğrenci ve kadınlara eğitim verdi.

Trafik polisleri Edirne Bahçeşehir Kolejinde anasınıfı öğrencilere okul bahçesinde teorik ve uygulamalı olarak "Trafik Güvenliği Eğitimi" verdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli ise semt pazarında "KADES varsa hayat var" projesi kapsamında uygulama hakkında kadınlara bilgi verdi.

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Toplum Destekli Polislik, Edirne Emniyet Müdürlüğü, Bahçeşehir, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne Emniyet Müdürlüğü personeli öğrenci ve kadınlara eğitim verdi - Son Dakika


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