Edirne Emniyet Müdürlüğünce iftar programı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne Emniyet Müdürlüğünce iftar programı düzenlendi

08.04.2022 22:27
Edirne Emniyet Müdürlüğünce iftar programı düzenlendi

Edirne Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümü kapsamında şehit aileleri ve gazilere iftar programı düzenlendi.

Edirne Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümü kapsamında şehit aileleri ve gazilere iftar programı düzenlendi.

Kentte bir tesiste düzenlenen programa şehit yakınları, gaziler, polis teşkilatı ve protokol üyeleri katıldı.

İl Müftüsü Alettin Bozkurt'un ezan okumasının ardından programa katılanlar orucunu açtı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, programda yaptığı konuşmada, yaşanan birçok badireye rağmen devletin daha güçlü ve milletin daha diri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin birliğine ve dirliğine inancının daha da fazlalaştığını belirten Canalp, "Bu bir başarıdır. Dünyada bu kadar çatışmaların ortasında hiçbir şekilde güç kaybetmeden, hiçbir şekilde sıcak çatışmaların hengamenin içerisine sokmadan bugünlere getirebilmek gerçekten büyük bir başarıdır ama aynı zamanda dünyada Türkiye, Türk devleti, Türk milleti bir başka açıdan da eşi emsali olmayan bir millettir." diye konuştu.

Türk milletinin 40 yıldan beri dünyada hiçbir devletin hiçbir ülkenin ve hiçbir milletin yüz yüze kalmadığı kadar terör tehdidiyle baş başa kaldığını belirten Canalp, Türkiye'nin doğuda, güneydoğuda ve memleketin her bir köşesinde bölücü terör örgütlerine karşı mücadele verdiğini dile getirdi.

Türk milletinin Türkiye'nin geleceğine inandığını ifade eden Canalp, şunları kaydetti:

"Hepimiz milletimizin bir ve bütün olacağına inanıyoruz. Hepimiz bağımsız bir devlete sahip olabilmenin ne demek olduğunu yanı başımızda devletini kaybeden insanları gördüğümüz zaman bunun kıymetini hepimiz daha iyi anlıyoruz. Sahip olduğumuz başarıyı çalışmamıza, milletimizin üretken olmasına ama bir şeye daha bunun da bir maliyeti var. Bu en büyük maliyeti de şehitlerimiz, gazilerimiz ödedi.

Bu devleti ayakta tutan insanlar esas itibarıyla bugün belki bu salonda bulunan insanlardır ama bu devleti kuran insanlar toprağın altındakilerdir, şehitlerimizdir. Biz eğer bugün bu yemeği huzur içerisinde yiyebiliyorsak şehitlerimizin kendi canlarını bu vatan uğuruna, bu millet uğuruna, bu devlet uğruna vermiş olmaları dolayısıyladır. Hepimiz bu masalarda şehit yakınlarıyla oturduğumuz zaman aynı zamanda bir gurur da yaşıyoruz. Allah cümlesinin ruhunu şad eylesin, cümlesine rahmet eylesin, Allah milletimizi de devletimizi de vatanımızı da korumaya devam etsin."

Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar da şehit ve gazilere millet olarak minnet ve şükran borçlu olunduğunu söyledi.

Şehit ailelerinin en değerli varlıklarını vatan için şehit verdiklerini belirten Alçalar, "Bunun dünyada herhangi bir karşılığı söz konusu olamaz. Bundan daha kıymetli, bundan daha büyük fedakarlık yoktur. Onların bu kahramanlıkları ve fedakarlıkları bizim varlık sebebimiz olmuştur. Bizler sizler için ne yaparsak yapalım hakkınızı hiçbir şekilde hiçbir zaman ödeyemeyiz. Sizlere olan minnet borcumuzu anlatmaya kelimeler yetmez." dedi.

Şehit ve gazi ailelerinin çok kıymetli olduğunu söyleyen Alçalar, her koşulda şehit ve gazi ailelerinin yanında olduklarını kaydetti.

Programa, şehit ve gazi yakınları, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, kurum müdürleri ve emniyet teşkilatı katıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğünce iftar programı düzenlendi
Edirne Emniyet Müdürlüğünce iftar programı düzenlendi
Edirne Emniyet Müdürlüğünce iftar programı düzenlendi

YORUMLAR
500
Vali Taşbilek şehit aileleri, gaziler ve yakınları ile iftarda bir araya geldi Vali Taşbilek şehit aileleri, gaziler ve yakınları ile iftarda bir araya geldi Son Dakika | Şehit polisler Aydın'da dualarla anıldı Son Dakika | Şehit polisler Aydın'da dualarla anıldı

Edirne, Şehit, Polis, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne Emniyet Müdürlüğünce iftar programı düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
22:39 Fenerbahçe, Euroleague'de finale yükseldi
22:14 S-300 sistemini Ukrayna'ya veren Slovakya'ya ABD, Patriot sistemi gönderiyor
22:09 Süper Lig ekibinin evli başkanı bir kadınla yakalanınca eli ayağına dolandı!
21:45 CNN International, Türk SİHA'ları için Selçuk Bayraktar'la röportaj yaptı!
21:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda 7 üniversite öğrencisiyle yemek yedi
21:03 Galatasaray'da başkanlık seçimi iptal oldu mu? Resmi açıklama geldi
20:41 Ramazan bayramı öncesi kötü haber! Şehirler arası otobüs bilet fiyatlarına zam yapıldı
20:39 Mevlüt Çavuşoğlu, NATO ziyaretinde ilgi odağı oldu!
20:31 Kulüpler Birliği Spor Yasası'na sert tepki gösterdi!
20:19 İsmail Kartal'ın sahaya süreceği ilk 11 netleşmeye başladı! Ancak bir mevkide kararsız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 22:48:54. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne Emniyet Müdürlüğünce iftar programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement