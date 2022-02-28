Edirne Emniyet Müdürlüğüne hibe edilen araçlar törenle teslim edildi - Son Dakika
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Edirne Emniyet Müdürlüğüne hibe edilen araçlar törenle teslim edildi

28.02.2022 15:01
Edirne Emniyet Müdürlüğüne hibe edilen araçlar törenle teslim edildi

Edirne Emniyet Müdürlüğü için alınan 10 araç düzenlenen törenle hizmete alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü için alınan 10 araç düzenlenen törenle hizmete alındı.

Vali Ekrem Canalp, müdürlüğün bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, hizmet kapasitesinin ve kalitesinin arttırılması amacıyla alınan yeni araçlar ile ihtiyaç duyulan seviyeye ulaşılacağını söyledi.

Vatandaş memnuniyetinin önemli olduğunu belirten Canalp, "Kamu personelinin iyi niyetle, yüksek bir motivasyonla çalışıyor olması önemlidir. Ondan sonra ne geliyor derseniz hizmet kapasitesidir. Hizmet kapasitesi de sahip olduğunuz bina donanımızın iyi olması, araç gerecin iyi olması ile sağlanabilmektedir. Burada hizmet binamızı yeniledik, araç parkını da güçlendirerek iyi bir noktaya getiriyoruz." diye konuştu.

Canalp, Valilik olarak emniyet için 5 araç aldıklarını, diğer araçların da Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinden temin edildiğini ifade etti.

Edilen duanın ardından Canalp, araçların anahtarları Vali Canalp ve Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar tarafından görevli personele teslim etti.

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Edirne Emniyet Müdürlüğü, Ekrem Canalp, Tragger, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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