Edirne Emniyet Müdürü Alçalar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Anadolu Ajansının çalışmalarını takdirle izlediğini belirten Alçalar, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu ifade etti.

Alçalar, "haber" kategorisinde Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu", "yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin " İstanbul ve hilal", "spor" kategorisinde de Gökhan Balcı 'nın "El ense" adlı fotoğrafını oyladı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Alçalar, "yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.

Merkez Bankası'nın piyasaya 4. defa yaptığı dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti

Azra'yı katleden caniden kan donduran ifadeler! En ince detayına kadar her şeyi anlattı