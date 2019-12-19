Edirne Emniyet Müdürü Kurt, AA'nın

Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy verdi.

Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, Türkiye ve dünya gündemiyle ilgili önemli kareleri arasından belirlenen "Yılın Fotoğrafları"nı inceledi.

"Haber" kategorisinde Cihan Demirci'nin "Batırılan uçak", Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı geri istiyoruz" adlı fotoğraflarına oy veren Kurt, "yaşam" kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" fotoğrafını seçti.

Kurt, "Spor" kategorisinde "Su altından kıtalararası yarıs¸", "Milli yüzücüden Tokyo hedefi", "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" ve "Millilerden asker selam" adlı fotoğraflara oy verdi.



Fotoğrafların hepsinin oylanmaya değer kalite ve estetikte olduğunu belirten Kurt, seçim yaparken zorlandığını söyledi.