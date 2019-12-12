Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, mahalle sakinleriyle buluştuğu kahvehanelerde düzenlenen huzur toplantılarında uyuşturucuya karşı ebeveynleri ve gençleri uyarıyor

Kahvehanelerde mahalle sakinleriyle buluşan Emniyet Müdürü Kurt, vatandaşların şikayet ve isteklerini dinliyor, çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için neler yapacakları konusunda ebeveynlere bilgi veriyor.

Kurt, Roman vatandaşların çoğunlukta yaşadığı Menzilahir Mahallesi'ndeki bir kahvehanede yaptığı konuşmada, polisin birinci amacının vatandaşın huzurunu sağlamak olduğunu söyledi.

Uyuşturucunun kullananın sağlığını, aile yapısını ve toplumu bozduğunu belirten Kurt, " Hollanda'dan Türkiye'ye getirilen uyuşturucu haplar yaklaşık 8 ülke geçerek geliyor ama nedense yakalanmıyor. Hiçbir ülke yakalayamıyor. Türkiye Avrupa'nın yakaladığından fazla uyuşturucu yakalıyor. Bu insanlık düşmanı gençlerimizin geleceğimizin tehlikesidir. Uyuşturucu Türk gencine de gitse Alman gencine de gitse Bulgar gencine de gitse insanlık düşmanıdır. Bunları önleyelim diye canla başla çalışıyoruz." diye konuştu.

Vatandaşların bu konuda daha duyarlı davranması gerektiğini aktaran Kurt, şunları kaydetti:

"Toplumda hiç görmediğimiz şeylerle karşılaşıyoruz. Eskiden aile fertleri birbirine sahip çıkar, yanında dururdu ama öyle bir olaylar oluyor ki insanlar bundan bıkmış anne, baba madde kullanan oğlundan korkuyor. Kardeş ağabeyinden korkuyor. Bu maddeleri kullananların gözü dönüyor annesine, babasına zarar veriyor. Bu tür şikayetlerle karşılaşıyoruz. Anne babalar çocuklarını şikayet ediyor polise. Maalesef geleceğimiz açısından böyle bir tehlike var. Ne pahasına olursa olsun bunun hesabını soracağım. Bunların peşini bırakmayacağım. Geleceğimizi zehirleyenlere hesabını adalet önünde soracağız. Yakalayacağız adalete teslim edeceğiz. Bunlar kim, içimizde yaşıyorlar. Destek verin, bilgi verin bize. Bilgi verenlerin de ismi hiçbir şekilde deşifre edilmeyecek. Bu bir insanlık görevidir. Medeni ülkelerde adam kırmızı ışıkta geçse bile ihbar ediyor. Bu muhbirlik değil, geleceğine sahip çıkmaktır."

Konuşmaların ardından toplantıya katılan bir baba, uyuşturucu kullanan oğlunun yaşadıkları evi yaktığını ve ailesine zarar verdiğini belirterek şikayette bulundu. Emniyet Müdürü Kurt da konuyla ilgilendiklerini ifade etti.

Kadına şiddet konusuna da değinen Kurt, vatandaşları dolandırıcılara yönelik dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Toplantıda, Edirne Emniyet Müdür Yardımcısı Alpaslan Bilsel, Asayiş Müdürü Şener Derin, Edirne Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Erdinç Topçu, muhtar Ergin Karabayır ve vatandaşlar yer aldı.