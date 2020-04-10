Edirne Emniyet Müdürü Kurt Kovid-19 önlemlerini denetledi - Son Dakika

Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü nedeniyle anıta çelenk sunduktan sonra, kentteki Kovid-19 önlemlerini denetledi.

Emniyet Müdürü Kurt, maskesi takılı halde Atatürk Anıtı'na geldi. Burada sınırlı katılım ve sosyal mesafeye uygun halde bir tören yapıldı.

Kurt, anıta çelenk sunduktan sonra kentin en işlek yerlerinden trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'ndeki önlemleri inceledi.

Girişine bariyerler konulan ve ateş ölçülerek caddeye alınan vatandaşlara işlerinin aciliyet durumunu soran Emniyet Müdürü Kurt, vatandaşlara işlerini kısa sürede halledip evlerine dönmeleri uyarısında bulundu.

Kurt'un sorusu üzerine, vatandaşlardan Atalay Kaynak pantolonlarının paçasını yaptırmak için terziye gittiğini söyledi. Atalay Kaynak'a terzi işlerinin acil olmadığını ifade eden Emniyet Müdürü Kurt, "Acele midir pantolon işleri? İşleriniz acilse halledin yoksa pantolon işi acil değil. Şimdi pantolon zamanı mı sağlık her şeyden önce gelir." dedi.

Edirne'de bankaların, postanenin ve mağazaların yoğunlukta olduğu Saraçlar Caddesi ve civarında yoğunluğu önleyebilmek için polis ekiplerinin yoğun çabası devam ediyor.