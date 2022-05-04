Edirne Emniyeti 8 FETÖ şüphelisini Yunanistan'a kaçarken yakaladı - Son Dakika
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Edirne Emniyeti 8 FETÖ şüphelisini Yunanistan'a kaçarken yakaladı

04.05.2022 18:20
Edirne Emniyeti 8 FETÖ şüphelisini Yunanistan'a kaçarken yakaladı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonda Yunanistan'a kaçmaya hazırlığındaki 8 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisini yakaladı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonda Yunanistan'a kaçmaya hazırlığındaki 8 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisini yakaladı. Zanlıların kaçmasına aracılık ettikleri iddiasıyla 3 kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, içerisinde Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunacak FETÖ mensuplarının olduğu istihbaratı doğrultusunda İstanbul'dan hareket eden bir aracı takibe aldı. yapılan takipte ekipler aracı Doyran köyünde durdurmak için önlem aldı. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan araç sürücüsü, bir süre kovalamaca sonrası yakalandı. Araçta yapılan GBT kontrolünde aralarında meslekten ihraç edilmiş polis ve öğretmenlerin de olduğu, haklarında "FETÖ'ye üyelik" ve "FETÖ'ye bilerek isteyerek yardım etme" suçlarından istinaf mahkemesinde dosyaları bulunan 8 FETÖ şüphelisi yakalandı. Zanlıların kaçmasına aracılık ettikleri iddiasıyla 3 kişi de gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

(Berkant Şükrü Doğan Uludağ/İHA)

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Kaynak: İHA

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