Edirne Emniyeti'nden kıraathanelerde asayiş uygulaması - Son Dakika
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Edirne Emniyeti'nden kıraathanelerde asayiş uygulaması

09.04.2022 00:36
Edirne Emniyeti'nden kıraathanelerde asayiş uygulaması

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte bulunan kıraathanelerde kumar, oyun makineleri ve genel asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte bulunan kıraathanelerde kumar, oyun makineleri ve genel asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından, 81 ilde eş zamanlı olarak kumar, oyun makineleri ve genel asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Bu çerçevede Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı tüm birimlerin katılımıyla uygulama gerçekleştirildi.

Edirne'de İl Emniyet Müdürlüğü asayiş, narkotik ve güvenlik şube ekiplerince kentin birçok noktasında kumar, oyun makineleri ve genel asayiş uygulaması yapıldı.

Edirne'de kumar, oyun makineleri ve genel asayiş uygulaması çerçevesinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin birçok noktasında uygulama yaptı. Kentte bulunan kıraathane ve işletmeleri denetleyen ekipler, başarılı bir çalışmaya daha imza attı. Gittikleri noktalarda işyerlerinin evraklarını kontrol eden ekipler vatandaşların kimliklerini de kontrol etti. Ülke genelinde genel asayiş ve kamu düzeninin ikame edilmesi için kumar uygulaması gerçekleştiren ekipler, iş yeri sahiplerini bu konuya karşı duyarlı olmaları yönünde uyardı.

Edirne'de Kıyık Caddesi, Ayşekadın, Abdurrahman Mahallesi, Araplar Mahallesi ve Talatpaşa Caddeleri üzerinde bulunan kıraathanelerde denetim yapan ekipler, işletmelerde sigara içilip içilmediğini de kontrol etti. - EDİRNE

Edirne Emniyeti'nden kıraathanelerde asayiş uygulaması
Edirne Emniyeti'nden kıraathanelerde asayiş uygulaması
Edirne Emniyeti'nden kıraathanelerde asayiş uygulaması
Edirne Emniyeti'nden kıraathanelerde asayiş uygulaması
Edirne Emniyeti'nden kıraathanelerde asayiş uygulaması

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Emniyet Müdürlüğü, oyunlar, Asayiş, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Edirne Emniyeti'nden kıraathanelerde asayiş uygulaması - Son Dakika


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