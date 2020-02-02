Edirne emniyetinden uyuşturucuyla mücadelede büyük başarı - Son Dakika

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Edirne emniyetinden uyuşturucuyla mücadelede büyük başarı
6 saat önce
Edirne Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının belirlediği kriterlere göre, 2019 yılında uyuşturucuyla mücadele kapsamında 200-400 bin nüfuslu illerin polis sorumluluk bölgesinde yapılan değerlendirmede birinci oldu.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:52 Kaynak: AA
Edirne Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının belirlediği kriterlere göre, 2019 yılında uyuşturucuyla mücadele kapsamında 200-400 bin nüfuslu illerin polis sorumluluk bölgesinde yapılan değerlendirmede birinci oldu.
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