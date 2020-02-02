Edirne emniyetinden uyuşturucuyla mücadelede büyük başarı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne emniyetinden uyuşturucuyla mücadelede büyük başarı - Son Dakika

Edirne emniyetinden uyuşturucuyla mücadelede büyük başarı

6 saat önce

Edirne Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının belirlediği kriterlere göre, 2019 yılında uyuşturucuyla mücadele kapsamında 200-400 bin nüfuslu illerin polis sorumluluk bölgesinde yapılan değerlendirmede birinci oldu.

Edirne Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının belirlediği kriterlere göre, 2019 yılında uyuşturucuyla mücadele kapsamında 200-400 bin nüfuslu illerin polis sorumluluk bölgesinde yapılan değerlendirmede birinci oldu.

Edirne emniyetinden uyuşturucuyla mücadelede büyük başarı

Edirne Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Londra'da bıçaklı terör saldırısı: Yaralılar var
Elazığ depreminde esrarengiz ışık! Deprem uzmanı nedenini açıkladı İstanbul'da korona virüsüne maskeli önlem Sağlık Bakanı Koca'dan öğrencilere ve velilere koronavirüs uyarısı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 18:43:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne emniyetinden uyuşturucuyla mücadelede büyük başarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]