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Edirne -enez'in tarihi mirasını yansıtan objeler, saros körfezi'ne batırılıyor
6 saat önce
Edirne -Enez'in tarihi mirasını yansıtan objeler, Saros Körfezi'ne batırılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:15 Kaynak: DHA
Edirne - Enez'in tarihi mirasını yansıtan objeler, Saros Körfezi'ne batırılıyor
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