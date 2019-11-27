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Edirne -enez'in tarihi mirasını yansıtan objeler, saros körfezi'ne batırılıyor
6 saat önce
Edirne -Enez'in tarihi mirasını yansıtan objeler, Saros Körfezi'ne batırılıyor(2)
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:45 Kaynak: DHA
Edirne - Enez'in tarihi mirasını yansıtan objeler, Saros Körfezi'ne batırılıyor(2)
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