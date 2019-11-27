Son Dakika Haberleri: Edirne -enez'in tarihi mirasını yansıtan objeler, saros körfezi'ne batırılıyor
Son Dakika Güncel Edirne -enez'in tarihi mirasını yansıtan objeler, saros körfezi'ne batırılıyor - Son Dakika

Edirne -enez'in tarihi mirasını yansıtan objeler, saros körfezi'ne batırılıyor

6 saat önce

Edirne -Enez'in tarihi mirasını yansıtan objeler, Saros Körfezi'ne batırılıyor(3)

Edirne - Enez'in tarihi mirasını yansıtan objeler, Saros Körfezi'ne batırılıyor(3)

Edirne -enez'in tarihi mirasını yansıtan objeler, saros körfezi'ne batırılıyor

Edirne, Enez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erkem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesine karşı çıktı: İstanbul'a en büyük ihanet
Selçuk Bayraktar'dan The Guardian'ın İHA iddiasına cevap: Sizden almadık, kendimiz ürettik Şişli'de öldürülen İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı yakalandı Polisle çatıştılar! Patrik Bartholomeos'un evine giren hırsızlar yakalandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 00:15:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne -enez'in tarihi mirasını yansıtan objeler, saros körfezi'ne batırılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]