Esnafı günlük Kovid-19 denetiminden memnun - Son Dakika

Esnafı günlük Kovid-19 denetiminden memnun

Edirne Valiliği koordinasyonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında oluşturulan ekiplerin iş yerlerini günlük olarak denetlemesinden esnaf memnuniyet duyuyor.

Edirne Valiliği koordinasyonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında oluşturulan ekiplerin iş yerlerini günlük olarak denetlemesinden esnaf memnuniyet duyuyor.

İl Salgın Denetim Merkezi'ne (İSDEM) bağlı "İş yeri denetim ekipleri", alışveriş merkezleri ve kapalı çarşılarda sık sık denetim gerçekleştiriyor.

Polis, sağlık görevlisi, zabıta ve gıda kontrol görevlisinden oluşan ekipler, esnaf ile kente gelen yerli, yabancı ziyaretçileri de maske mesafe ve hijyen tedbirlerine ilişkin bilgilendiriyor, tedbirlere uymayanları uyarıyor.

Ayrıca kentin birçok yerde oluşturulan denetim noktalarında da vatandaşlar görevlilere başvurabiliyor.

"Hijyene çok önem veriyoruz"

Kentte bir alışveriş merkezinde çalışan Hamit Albayrak, AA muhabirine, denetimlerin toplum sağlığı açısından önemli olduğunu söyledi.

Denetimlerden memnun olduklarını belirten Albayrak, "Olması gereken budur. Hem vatandaşlarımız hem de yurt dışından gelen müşterilerimizin sağılığı açısından önemli bu uygulamalar. Biz de mağazamızda maske, mesafe ve hijyen kuralını eksiksiz uyguluyoruz. Ayrıca bir müşterimiz kıyafeti deneyip almadıysa, bu ürünü dezenfekte kabininde dezenfekte edip bir gün bekletiyoruz." dedi.

Kafe işletmecisi Caner Kobul da denetimlerini salgının başından bu yana devam ettiğini belirterek, esnaf olarak sık denetimden çok memnun olduklarını vurguladı.

Oyuncak mağazası işletmecisi Burcu Tuna ise çocukların oyuncaklara sürekli temas halinde olduğunu aktardı.

Dokunulan oyuncağın hemen dezenfekte edildiğini dile getiren Tuna, "Sabah geldiğimizde tüm reyonlar dezenfektanla siliniyor. Hijyene çok önem veriyoruz. Mağazaya her giren müşterimiz hijyen noktamızda dezenfektan kullanıyor." ifadelerini kullandı.

Esnafı günlük Kovid-19 denetiminden memnun

Edirne Valiliği, Zabıta, Polis, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 10:23 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Esnafı günlük Kovid-19 denetiminden memnun - Son Dakika

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