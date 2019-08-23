Son Dakika Haberleri: Edirne esnafı gurbetçileri türkülerle ve ikramlarla uğurladı
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Edirne esnafı gurbetçileri türkülerle ve ikramlarla uğurladı

42 dakika önce

Edirne esnafı yaşadıkları ülkelere dönen Türk vatandaşlarını Kapıkule Sınır Kapısı'ndan uğurladı.

Edirne esnafı yaşadıkları ülkelere dönen Türk vatandaşlarını Kapıkule Sınır Kapısı'ndan uğurladı.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği üyeleri ellerinde yöresel tatlar ve kendilerine eşlik eden bir kemancı ile sınırda çıkış işlemleri için Kapıkule Sınır Kapısı park alanında bekleyen gurbetçilerin yanına geldi.

Burada gurbetçilere tava ciğer, badem ezmesi, Kavala kurabiyesi, Edirne beyaz peyniri, lokum ikram edildi, bu sırada kemancı da " Türkiye'm" türküsünü çaldı ve seslendirdi.

Esnafın ikramı vatandan ayrıldıkları için hüzünlenen gurbetçilere moral oldu.

"Tatlı bir helalleşme var burada"

Dernek Başkanı ciğerci Bahri Dinar, gazetecilere yaptığı açıklamada, gurbetçileri gelişlerinde olduğu gibi gidişlerinde de uğurlamaya geldiklerini söyledi.

Hüzünlü günlerinde yanlarında olmak için uğurlama programı düzenlediklerini ifade eden Dinar, "Bize hakları geçti, memleketimize para getirdiler. Tatlı bir helalleşme var burada. Önümüzdeki seneyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Önümüzdeki yıla 'Hoş geldin' demek için 'güle güle' diyoruz." dedi.

Dernek yönetim kurulu üyesi şekerlemeci Arif Meriç de yolcunun duasının kabul olduğunu dualarını almaya geldiklerini belirtti.

"Çok gururlandık, sevindik"

Almanya'ya dönen Ayten Şahintürk ikramdan memnun kaldıklarını belirterek, "Bizi böyle uğurluyorlar, çok gururlandık, sevindik. Teşekkür ederiz, inşallah bir dahaki seneye buluşmak üzere. Tatil çok güzel geçti kısaydı, daha uzun olsa daha da güzel olurdu." diye konuştu.

Fransa'ya dönen Bekir Doğan, vatandan ayrılmanın hüznünü yaşadıklarını ama esnafın uğurlamasının kendilerine moral olduğunu kaydetti.

Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 03:49 Kaynak: AA
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