Edirne esnafının 'Kırkpınar' telaşı

EDİRNE'ye, '658'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri Haftası' dolayısıyla yurt içinden ve dışından gelen ziyaretçiler, esnafın yüzünü güldürdü. Tarihi Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, esnafın yoğun çalışma temposunun başladığını belirterek, "Dört gözle bekledik, Kırkpınar'a hazırız" dedi.Kentte 658 yıldır düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Edirne esnafının işlerini artırıyor. 'Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri Haftası' dolayısıyla kente yurt içinden ve dışından gelen ziyaretçiler, gelmeye başladı. Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar , organizasyonun, esnaf için can suyu olduğunu söyledi. Dinar, "Dünyanın en büyük efsanesine artık hazırız. Her yerden binlerce insan kente gelecek. Ziyaretçilerimiz geldiklerinde otellerde kalacak, yemeklerini yiyip, çarşılarda alışveriş yapacaklar. Biz de onlara en iyi hizmeti sunmak için hazırlıklarımızı yaptık. Bu organizasyon esnaf için can suyu. Kazandığımız parayı biz de ekonomiye sunacağız" diye konuştu.Tarihi Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış da son 1 aydır bütün hazırlıklarını Kırkpınar'a yönelik yaptıklarını belirterek, "Bütün Edirneliler ve esnaf dört gözle Kırkpınar'ın gelmesini bekledi. Yaklaşık 1 aydan beri bütün hazırlıklarımızı Kırkpınar üzerine yapıyoruz. Şehirde dün itibarıyla hareketlilik başladı. Türkiye 'nin her yerinden hatta yurt dışından bile gelen birçok ziyaretçimiz var. Biz esnaf olarak Kırkpınar'a hazırız. Her yıl hem güreşçi sayısında hem de ziyaretçi sayısında üstüne koyarak yükselen trend var. İnşallah bu yıl da çok güzel Kırkpınar geçireceğimizi umuyorum" dedi.OTELLERDE YER KALMADIKırkpınar Yağlı Güreşleri dolayısıyla kente gelen ziyaretçilerin ardından otellerde yer kalmadığı belirtildi. Aylar öncesinden rezervasyonların yapıldığı kentte, 2 bin 500'e yakın yatak kapasitesi doldu. Kentteki misafirhaneler de dolarken, yer bulamayanlar, çevre ilçelerde konaklayacak.Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne geçen yıl 2 bin 300 pehlivanla rekor katılım olurken, bu sene de yeni rekorun kırılması bekleniyor. Kente gelenlerin bazıları, otellerde yer bulamayınca Selimiye Camii 'nin bahçesi başta olmak üzere çeşitli yerlerde gecelerini geçirmek zorunda kalıyor.

