Edirne esnafının sattığı hediyelik eşyayı halk eğitim merkezi kursiyerleri üretecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Edirne esnafının sattığı hediyelik eşyayı halk eğitim merkezi kursiyerleri üretecek - Son Dakika Ekonomi

Edirne esnafının sattığı hediyelik eşyayı halk eğitim merkezi kursiyerleri üretecek

6 saat önce

Edirne Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde başlatılan halk eğitim merkezi kursiyerlerinin el emeği ürünlerinin esnafa satılması hedeflenen "Emeğim kazanıyor" projesi, tarihi çarşı esnafına tanıtıldı.

Edirne esnafının sattığı hediyelik eşyayı halk eğitim merkezi kursiyerleri üretecek, System.String[]

Edirne Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde başlatılan halk eğitim merkezi kursiyerlerinin el emeği ürünlerinin esnafa satılması hedeflenen "Emeğim kazanıyor" projesi, tarihi çarşı esnafına tanıtıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Tarihi Alipaşa Çarşısı Derneği'nde düzenlenen toplantıda, Edirne Valisi Ekrem Canalp'in himayesinde başlatılan projenin hem esnafa hem de üretene katkı sunacağını söyledi.

Halk eğitim merkezi kursiyerlerinin sultan bebeği, Edirnekari, mis sabunu, buzdolabı süsü, deri ve cam mozaik işleme gibi hediyelik eşyaları esnafın istediği kadar üreteceğini belirten Arpacı, "Esnafımız kaç tane istiyorsa bin, 2 bin, 3 bin. Siparişlere göre kursiyerlerimiz üretecek. Hem esnaf, hem üreten hem de Edirneli kazanacak. Yerli yabancı turistlerimiz kentin tanımını görmüş olacaklar ve turizme katkıda bulunmuş olacağız. Kazan kazan formülü var, kaybeden yok, kazanan tarihi kentimiz Edirne olacak. El yapımı ürünler daha uygun fiyatlara tarihi çarşılarımızda değer bulacak." diye konuştu.

Tarihi Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış da yerli üretimin desteklenmesi açısından çok önemli bir projenin hayata geçtiğine değindi.

Yerli üretim sayesinde şehir dışı yada yurt dışından ürün getirtmenin önüne geçeceklerini dile getiren Sanış, "Edirne valimize ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Bu projeyle herkes bir lokma ekmek yiyecek." dedi.

Tarihi çarşıda 30 yıldır esnaf Yıldırım Kılıç, ürünleri genellikle yurt dışı ve İstanbul'dan aldığını ifade etti. Proje sayesinde paranın Edirne'de kalacağını belirten Kılıç, "Esnaf için düşünülen çok iyi, yararlı bir proje. Tarihi çarşılarımızda sattığımız bazı ürünleri Çin'den ve İstanbul'dan getirtiyorduk, magnetine varıncaya kadar. Artık bu ürünler Edirne'de üretilecek." ifadelerini kullandı.

Siparişler başladı

Tarihi çarşıda 50 yılldır esnaf Emin Özbostan, yerli üretimi ve projeyi desteklemek amacıyla sipariş verdiklerini kaydetti.

Projenin koordinatörü Meral Bozkurt ise kursiyerlerin ürünleri titizlikle hazırladığını vurgulayarak, katalogda her ürüne numara verdiklerini, esnafın istediği ürünün numarasını kendilerine ilettiğini söyledi.

Toplantının ardından halk eğitim merkezi usta öğreticileri, ziyaret ettikleri esnafa katalogları dağıttı.

Edirne, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:50 Kaynak: AA
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