EDİRNE-Evden çıkamayan vatandaşın market alış verişini polis yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel EDİRNE-Evden çıkamayan vatandaşın market alış verişini polis yaptı - Son Dakika

EDİRNE-Evden çıkamayan vatandaşın market alış verişini polis yaptı

6 saat önce

Evden çıkamayan vatandaşın market alış verişini polis yaptıEDİRNE'de koronovirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmasına kısıtlama getirilen Salim Altunhan'ın(71), market alış verişini Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli polis memurları yaptı.

Evden çıkamayan vatandaşın market alış verişini polis yaptı

EDİRNE'de koronovirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmasına kısıtlama getirilen Salim Altunhan'ın(71), market alış verişini Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli polis memurları yaptı. Uygulamadan memnun olduğunu söyleyen Altunhan, "112'yi arayıp yardım istedim Onlarda beni 155 polis hattına yönlendirdi. Telefona çıkan polis ekiplerinden marketten alışveriş için yardım istedim. Onlarda çok kısa sürede gelip, siparişleri liste halinde not alıp gittikleri markette alış verişi yaptılar ve bana getirdiler" dedi.

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılıp Tükiye'de etkili olan koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü yaşlılar ve kronik rahatsızları bulunanlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kısıtlamanın ardından 18 ilde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu. Polis, jandarma ve AFAD ekiplerinden oluşturulan grup, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor.

POLİS, MARKETTEN ALIŞ VERİŞ YAPTI

Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kent genelinde vatandaşını huzurunu sağlamak amacıyla asayiş, trafik gibi rutin görevlerini yerini getirirken 'Vefa Sosyal Destek Grubu' doğrultusunda evden çıkamayan vatandaşların da alış verişlerini yapıyorlar. Şükrüpaşa Mahallesi Akasya Evleri Sitesi'nde oturan Salim Altunhan, 155 polis hattını arayıp, ihtiyaçları bulunduğunu bildirip, yardım istedi. Bir polis ekibi hemen Altunhan'ın evine gidip siparişlerini not aldıktan sonra gittikleri markette alış veriş yaptı. Polis ekibi alış verişi tamamladıktan sonra istediği ihtiyaçlarını evine götürüp Altunhan'a teslim etti.

Kendisi için alış veriş yapan polis ekiplerine teşekkür eden Salim Altunhan, "65 yaş üstü olduğumuz için evden çıkamıyoruz. Bu nedenle telefonla 112'yi arayıp yardım istedim Onlarda beni 155 polis hattına yönlendirdi. Telefona çıkan polis ekiplerinden marketten alışveriş için yardım istedim. Onlarda çok kısa sürede gelip, siparişleri liste halinde not alıp gittikleri markette alış verişi yaptılar ve bana getirdiler. Bu uygulamadan çok memnunum" dedi.

EDİRNE-Evden çıkamayan vatandaşın market alış verişini polis yaptı

Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 08:58 Kaynak: DHA

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