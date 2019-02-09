Edirne F Tipi Cezaevi'nde 2 Adet Sım Kart ve Uyuşturucu Bulundu
56 dakika önce
EDİRNE F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yapılan aramalarda 2 adet SIM kart, 2 gram bonzai ve 1 adet uyuşturucu hap, Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda ise 7 kenevir tohumu ele geçirildi.
EDİRNE F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yapılan aramalarda 2 adet SIM kart, 2 gram bonzai ve 1 adet uyuşturucu hap, Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda ise 7 kenevir tohumu ele geçirildi. Edirne
F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na hükümlü U.T.'yi ziyarete gelen arkadaşı K.A.'nın poşet içerinde getirdiği kıyafetlerin arasında 1 adet SIM kart, Afganistan
uyruklu hükümlü N.M.'nin pantolon cebinde 1 adet SIM kart, Cezayir
uyruklu hükümlü M.E.'nin havalandırma penceresi parmaklıkları arasına gizlediği sigara paketinde 1 adet uyuşturucu hap, hükümlü H.G.'ye kargoyla gelen paketteki kıyafetin iç cebinde de poşete konulmuş 2 gram bonzai bulundu. Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yapılan aramalarda ise hükümlü İ.D.'nin üzerinde 7 adet kenevir tohumu bulundu.
SIM kart ve uyuşturucu maddelere el konulurken, adli ve idari soruşturma başlatıldı. - Edirne
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:42 Kaynak: DHA
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