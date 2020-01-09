Edirne fetö şüphelilerini yunanistan'a kaçıran 7 organizatör yakalandı - Son Dakika
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Edirne fetö şüphelilerini yunanistan'a kaçıran 7 organizatör yakalandı

6 saat önce

FETÖ şüphelilerini Yunanistan'a kaçıran 7 organizatör yakalandıEDİRNE'de polis FETÖ/PDY şüphelilerini Yunanistan'a kaçıran organizatörlere yönelik Edirne, İstanbul ve Bursa'da düzenlenen operasyonlarla 7 organizatör yakalandı.

FETÖ şüphelilerini Yunanistan'a kaçıran 7 organizatör yakalandı

EDİRNE'de polis FETÖ/PDY şüphelilerini Yunanistan'a kaçıran organizatörlere yönelik Edirne, İstanbul ve Bursa'da düzenlenen operasyonlarla 7 organizatör yakalandı. Organizatörlerin sahte pasaport ve kimlik çıkardıkları FETÖ şüphelilerine VİP tarife uygulayıp, kişi başına 10 bin euro alarak gidecekleri ülkeye kadar götürdükleri belirlendi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmada FETÖ/PDY şüphelilerini Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a kaçırıldığı belirledi. Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takip çalışmasında organizatörlerin, FETÖ/PDY şüphelilerini zaman zaman kaçak göçmenler arasında kaçırdığı ve garanti kaçırma karşılığında kişi başına 10 bin euro aldıkları tespit edildi. Organizatörlerin FETÖ şüphelilerini VİP tarife uygulayıp, sahte kimlik ve sahte pasaport sağlayıp, Meriç Nehri'ni şişme bot ile deniz yolunda ise sürat teknesi ile kaçırdıkları belirtildi. Yunanistan'a kaçak olarak geçirilen FETÖ şüphelilerin, burada özel araçlarla alınıp, gidecekleri başka ülkelere de bu araçlarla götürdükleri saptandı.

Edirne polisi yaptığı çalışmanın ardından kimliklerini belirlediği şüphelilere yönelik, Edirne'nin Uzunköprü ilçesi, İstanbul ve Bursa'daki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda FETÖ şüphelilerini yurtdışına kaçıran M. K., E.Y., A. E., E.Ö., B.N., F.Y. ve M.K., gözaltına alındı. Edirne'ye getirilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Edirne fetö şüphelilerini yunanistan'a kaçıran 7 organizatör yakalandı

Yunanistan, Edirne, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 06:11 Kaynak: DHA
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