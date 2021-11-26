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EDİRNE FIRINCILAR ODASI BAŞKANI: GÜCÜMÜZ DEPOMUZDAKİ UN KADAR - Son Dakika

EDİRNE FIRINCILAR ODASI BAŞKANI: GÜCÜMÜZ DEPOMUZDAKİ UN KADAR

26.11.2021 15:00

EDİRNE Fırıncılar Odası'nın, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'na bağlı üyeleri, odaya 2 yıl boyunca verdikleri 8 zam talebi içeren dilekçenin değerlendirilmemesine tepki gösterdi.

EDİRNE Fırıncılar Odası'nın, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'na bağlı üyeleri, odaya 2 yıl boyunca verdikleri 8 zam talebi içeren dilekçenin değerlendirilmemesine tepki gösterdi. Un fiyatlarındaki artışa dikkat çeken Oda Başkanı Yılmaz Canbaz, "Devletimize güvenimiz ve umudumuz hala devam ediyor ama dayanma gücümüz, depomuzdaki un kadardır. Unumuz bittiğinde ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.

Edirne'de, ekmeğe zam verme yetkisi bulunan iki kuruluştan Edirne Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (EDESOB), fırıncıların zam talebine olumlu yanıt vererek kilo fiyatını 10 liraya çıkardı. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ise bu talebe henüz yanıt vermedi. Edirne Fırıncılar Odası'nın 2 yıl boyunca zamla ilgili verdiği 8 dilekçeyi de değerlendirmediği öne süren oda, bu süreçte ekmeği zamlı tarifeden satan 19 üyesini geçici olarak üyelikten uzaklaştırıp, 15'ine de kınama cezası verdi.

'TALEBİMİZİ GÖRMEZDEN GELDİLER'

Edirne Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Canbaz, dayanacak güçlerinin kalmadığını ifade etti. Fırıncı esnafının son aylarda yaşanan girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle zor günler geçirdiğini söyleyen Canbaz, "Halkımızın yanında yer alarak, vatandaşın evine ekmek götürebilmesi için mücadele ediyoruz ama ne yazık ki, üyesi olduğumuz, bizim verdiğimiz aidatlarla hizmet sunan odamız bizi gerçekten zor durumlara sokmakta. 2 yıldır ekmeğe zam yapılması için ETSO'ya 8 dilekçe vermemize rağmen, bu dilekçelerin hiçbirini gündeme bile getirmediler. Yani fırıncının zam talebini görmezden geldiler. Biz de Esnaf ve Sanatkarları Odaları'nın verdiği fiyat tarifesine uymak zorunda kaldık. Şimdi ise ETSO, bizden fiyat tarifemizi kendi verdiği tarifeye çekmemizi istiyor. Yani 200 gram ekmeği 1,5 liradan satmamızı istiyor" dedi.

'KARDAN ZARAR ETMİYORUZ, DİREKT ZARAR EDİYORUZ'

Hazırlanan bilirkişi raporlarına göre; 200 gram ekmeğin maliyetinin 2 lira 70 kuruş olduğunu ifade eden Canbaz, "Şimdi maliyet 2 lira 70 kuruş olan ekmeği biz nasıl 1 lira 50 kuruştan satalım? Bu fiyata satarsak nasıl ayakta durabiliriz? Şu anda biz kardan zarar etmiyoruz. Direkt zarar ediyoruz. Halkımızı mağdur etmemek, halkın ekmeğe ulaşmasını sağlamak için mücadele ediyoruz. Ülkemizin yaşadığı şu zor günlerde, halkımızın yanında olarak kazanç hesabı yapmadan üretim yapıyor ve fakirin fukaranın karnını doyurabilmesi için mücadele ediyoruz. Bugün 1 kilo un 8 lirayken, bizden bir kilo ekmeğin 7 liraya satılması isteniyor. Biz bunu nasıl gerçekleştirebiliriz?" diye konuştu.

ETSO yönetiminin tarifeyle ilgili baskısına anlam veremediklerini söyleyen Canbaz, "Devlet şu anda bu konunun çözümü için bize destek vermenin peşinde. Tahsisli un veya ucuz unu fırıncıya vererek ekmeğin vatandaşa ulaşması peşinde koşan bir devlet varken bizim Ticaret ve Sanayi Odası'nın fırıncıyı batırmak gibi bir isteği var. Biz bugün iş yerlerimizin kapısına kilit vuracak duruma geldik. Birlikte yaşadığımız halkla birlikte olmasak, ekmeğin değerini bilmesek bugün kapımıza kilit vururuz. Biz, 'kimse ekmeksiz kalmasın' derdindeyiz. Evinize ve evimize ekmek götürme derdindeyiz. Halkın mağdur olmaması için mücadele ediyoruz. Unu 140 liradan alırken ekmeği 2 liradan satıyorduk. Bugün un 314 lira. Biz hala üretime devam etmek için mücadele veriyoruz. Devletimizin bu konudaki çabalarını görüyoruz ve devletimize olan güvenimiz ve umudumuz hala devam etmektedir ama bizim de dayanma gücümüz, depomuzdaki un kadardır. Unumuz bittiğinde ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.

'ZARAR EDERSEK KAPILARA KİLİT VURURUZ'

Odayla aralarında yaşanan gerginliğin devam ettiğini kaydeden Canbaz, ETSO'nun kendilerini 5 yıl uzaklaştırmayla tehdit ettiğini belirterek, "Bunun neden istendiği veya fırıncıya uyguladığı bu baskının nedenini biliyoruz. Umarım bu süreç Edirne halkının ekmeğe ulaşmasını engellemez. Çünkü bizim birer işletme olduğumuz unutulmamalı. Zarar ederek, ayakta duramayız. Zarar edersek kapılara kilit vurur ve krizin geçmesini bekleriz. Şu anda ETSO üyesi fırınlar kentteki ekmeğin yüzde 80'ini üretiyor. Bu verdiğim rakamı tehdit olarak düşünmeyin, işin gerçeği bu. Biz halkın yanındayız. Komşumuzun evine ekmek götüremediği günü görmek dahi istemeyiz. Bizler burada yaşıyoruz, ekmeğimizi bu kentte üretiyoruz. Ekmeğimizi Edirne halkıyla paylaşıyoruz. Kimse ekmeğimizi paylaştığımız halkla aramıza giremez. Hele hele bu kriz günlerinde para kazanma derdinde olmadığımızı, herkesin evine ekmek götürebilmesi için mücadele verdiğimizi unutmayın" ifadelerini kullandı.

EDİRNE FIRINCILAR ODASI BAŞKANI: GÜCÜMÜZ DEPOMUZDAKİ UN KADAR
EDİRNE FIRINCILAR ODASI BAŞKANI: GÜCÜMÜZ DEPOMUZDAKİ UN KADAR
EDİRNE FIRINCILAR ODASI BAŞKANI: GÜCÜMÜZ DEPOMUZDAKİ UN KADAR
EDİRNE FIRINCILAR ODASI BAŞKANI: GÜCÜMÜZ DEPOMUZDAKİ UN KADAR

Ticaret, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EDİRNE FIRINCILAR ODASI BAŞKANI: GÜCÜMÜZ DEPOMUZDAKİ UN KADAR - Son Dakika


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