Edirne Gazeteciler Derneği, kurucu başkanları merhum Karagöz'ü andı - Son Dakika

Edirne Gazeteciler Derneği (EGD) Başkanı Derya Sarılarlı, derneğin kurucu başkanı Mehmet Karagöz'ü, ölümünün 18'inci yıl dönümünde saygı ve rahmetle andıklarını belirtti.

Sarılarlı, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında merhum Karagöz'ü mezarı başında anamadıklarını ifade etti.

EGD'nin 33 yıl önce Karagöz başkanlığında kurulduğunu hatırlatan Sarıları, "Derneğimiz meslekte yer alan kişilerin çeşitli vesilelerle bir araya getirilmesi, yarışmalar düzenlenmesi, mesleğe ve mesleği icra edenlere karşı yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için basın emekçilerinin sesinin duyurulması, Edirne Basın Tarihi kitabı yayınlanması ve bina edinilmesine kadar çok geniş yelpazede faaliyet gösterdi." diye belirtti.

Karagöz ve hayatını kaybeden gazetecileri rahmetle andıklarını aktaran Sarıları, şunları kaydetti:

"Geçen sürede aramızdan ayrılan başta Mehmet Karagöz olmak üzere tüm meslektaşlarımıza, dostlarımıza Allah'tan rahmet dilerken, hepsini saygı ve minnetle anıyorum. Hayatta olan tüm eski üyelerimiz ile halen üyeliği devam edenlere de sağlıklı ve başarılı bir gelecek temenni ediyorum. Hayatta olan büyüklerimize gereken saygıyı her zaman göstermemiz gerektiğini, yaşıtlarımız ile kardeşlerimize de anlayışla yaklaşmanın önemini de vurgulamadan geçemeyeceğim.

Kendisini hep güler yüzüyle, insanlara cebindeki son parayı vermekten tereddüt etmeyen Mehmet Karagöz'ü saygı ve sevgiyle anıyorum. İyi ki derneği kurmuş, iyi ki onu yakından tanıma fırsatı bulmuşum. Nur içinde uyu."