Son Dakika Haberleri: Edirne Genç Basketbolcu Kemal Mazlum Zahra, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Edirne Genç Basketbolcu Kemal Mazlum Zahra, Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Edirne Genç basketbolcu Kemal Mazlum Zahra, son yolculuğuna uğurlandı(Tür: Yurt)

Edirne Genç basketbolcu Kemal Mazlum Zahra, son yolculuğuna uğurlandı

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:02 Kaynak: DHA

Genç, Edirne, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray'ın 16 Yaşındaki Futbolcusu Mustafa Kapı, Tarihe Geçti Platonik Aşkı, Genç Kadına Sokak Ortasında Dehşeti Yaşattı

Evinde Komaya Giren Genç Basketçi, Hastanede Öldü Yılda Tam 16 Ton Mantar Üretiyor! Genç Çiftçi Projesiyle Hayatı Değişti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 19:17:42. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne Genç Basketbolcu Kemal Mazlum Zahra, Son Yolculuğuna Uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]