Edirne Gençlik Merkezi Deneyap Atölyesi Tasarım-Üretim proje şenliği

Edirne'de, Gençlik Merkezi Deneyap Atölyesi Tasarım-Üretim proje şenliği düzenlendi. Şenliğe katılan öğrenciler birbirinden farklı projeleri ile yeteneklerini ve hayal güçlerini tasarıma çevirme şansı buldu.



Edirne Gençlik Merkezi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda düzenlenen Gençlik Merkezi Deneyap Atölyesi Tasarım-Üretim proje şenliğine öğrenciler ve velileri yoğun katılım gösterdi.



Deneyap Teknoloji Atölyelerinin eğitim modeli, girişimcilik, kreatif düşünme, eleştirel düşünme, karmaşık problemleri çözme, etkili iletişim ve takım çalışması gibi becerileri kazanmalarına yönelik tasarlandı.



Denayaplarda, ortaokul ve liseye başlangıç çağındaki gençlerimiz Tasarım-Üretim, Robotik-Kodlama, Elektronik Programlama, Yazılım Teknolojileri, Havacılık ve Uzay Teknolojileri gibi alanlarda eğitimler alacaklar.



Toplamda 3 yıllık bir süreçte, hem temel teknoloji yetkinlikleri, hem özel ilgi alanlarında derinleşme, hem de proje üretme kabiliyeti elde edecekler. Bu gelişim süreci sonunda geleceğin teknoloji yıldızları haline geleceklerine olan inancımız tamdır.



Bu doğrultuda Tasarım ve Üretim dersleri ile ilk modülüne 16 Temmuz 2019 tarihinde başlamış olan Edirne Gençlik Merkezi Deneyap Atölyesi Eğitimlerinin 31 Ağustos Cumartesi günü Proje Şenliği Gençlerin ve Velilerin yoğun katılımı ile Edirne Gençlik Merkezi Spor Salonunda gerçekleştirildi. - EDİRNE