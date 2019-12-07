Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına yaptığı bağış nedeniyle Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne "Gümüş Madalya Beratı" verildi.



Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına sağlamış olduğu katkı nedeniyle verilen "Gümüş Madalya Beratı" Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü adına Kurum Müdürü Selim Ak'a Edirne Valisi Ekrem Canalp ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı İstanbul Bölge Temsilcisi Emekli Tuğgeneral Ferhat Özgen tarafından verildi. - EDİRNE