Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğü başarılı öğrencilerin burslu olarak eğitim alabileceği okulları açıkladı - Son Dakika

Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğü başarılı öğrencilerin burslu olarak eğitim alabileceği okulları açıkladı

26.03.2021 15:19
Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğü başarılı öğrencilerin burslu olarak eğitim alabileceği okulları açıkladı, System.String[]

Sportif başarı elde eden sporcu öğrenciler Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği ortak çalışma neticesinde özel öğretim kurumlarında ücretsiz olarak okuyacak.

Sportif başarı elde eden sporcu öğrenciler Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği ortak çalışma neticesinde özel öğretim kurumlarında ücretsiz olarak okuyacak.

Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yetenekli genç ve çocukların spora devamlılığının sağlanmasında, "spor mu, eğitim mi?" ikilemini aşmasında tarihi bir adım daha atıldığı ve sportif başarının ilk basamaktan itibaren destekleneceği belirtildi.

Protokol ile Türkiye'yi temsil eden, ödül alan başarılı sporcu öğrencilerin yüzde 100 burslu olarak eğitim görmeleri, eğitim - öğretim süreçlerinin sporcu öğrencilerin ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi, öğrencilerin, kişisel, sosyal ve sportif gelişmelerinin sağlanması amaçlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İmzalanan bu protokol çerçevesinde aşağıda olimpik ve paralimpik spor dalları yarışmalarında Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında madalya alanlar, Avrupa Gençlik Olimpik Festivali, (EYOF) ve Dünya Gençlik Olimpiyatlarında madalya alanlar, Ulusal Spor faaliyetlerinde madalya alanlar (Ulusal Spor Faaliyetleri: Federasyonların Türkiye Şampiyonaları ve en üst ligleri ile Okul Sporları Türkiye Birincilikleri ANALİG Türkiye Birincilikleridir) son 2 yıl içerisinde altın, gümüş ve bronz madalya aldığı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belgelendirilen sporculara, okulları tercih etmeleri halinde, verilen kontenjanlar dahilinde, sınıflarını geçmek ve spor yaşamına devam etmek kaydı ile diplomalarını alıncaya kadar yüzde 100 oranında eğitim bursu verilmesi sağlanacaktır."

Şartları tutan sporcuların başvurularının Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne yapmaları gerektiği vurgulanan açıklamada, başarılı sporcu öğrencilerin yüzde 100 burslu olarak eğitim görebileceği okullar şöyle sıralandı:

"Safir Okulları, Özel Edirne Bahçeşehir Ortaokulu, Özel Keşan Ortaokulu, Özel Edirne Bahçeşehir Anadolu Lisesi, Özel Edirne Bahçeşehir Fen Lisesi, Özel Edirne Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi, Özel Keşan Doğru Cevap Ortaokulu, Edirne Doğru Cevap Kişisel Gelişim Kursu, Edirne Keşan Doğru Cevap Özel Öğretim Kursu, Edirne Keşan Final Akademi Anadolu Lisesi, Edirne Uzunköprü Final Akademi Anadolu Lisesi, TED Edirne Koleji, TED Edirne Koleji (Keşan), Özel Keşan Uğur Anadolu Lisesi, Edirne (İskenderköy) Sınav Okulları, Edirne (İskenderköy) Sınav Okulları Lisesi, Edirne Kocasinan Sınav Anadolu Lisesi. "

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğü başarılı öğrencilerin burslu olarak eğitim alabileceği okulları açıkladı - Son Dakika


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