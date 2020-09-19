Edirne Göç İdaresi Müdürü Aşılıoğlu uluslararası öğrencilerin sorularını yanıtladı - Son Dakika

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği'nce "Yeni Kayıt Dönemi ve Pandemi Sürecinde İkamet İzni İş ve İşlemleri" konulu online konferans düzenlendi.

Edirne Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu ve Edirne Göç İdaresi İkamet Çalışma Grubu Başkanı Selim Akça, Trakya Üniversitesinde eğitim gören uluslararası öğrencilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde ikamet izni ve işlemleri hakkında bilgiler verdi.

Öğrenciler online konferansta merak ettikleri soruları da Aşılıoğlu ve Akça'ya yöneltti.

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan da öğrencilerin ikamet ile ilgili sorularının yanıt bulduğunu belirterek, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teşekkür etti.