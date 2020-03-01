Edirne göçmen yoğunluğunun yaşandığı pazarkule'ye geçişler kapatıldı - Son Dakika
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Edirne göçmen yoğunluğunun yaşandığı pazarkule'ye geçişler kapatıldı

6 saat önce

Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule'ye geçişler kapatıldı(2)GEÇİŞLERE İZİN VERİLMEYE BAŞLANDIEdirne'de sabah saatlerinde geçişlere kapatılan Pazarkule Sınır Kapısı yolu, öğlen saatlerinde yeniden açıldı.

Göçmen yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule'ye geçişler kapatıldı(2)

GEÇİŞLERE İZİN VERİLMEYE BAŞLANDI

Edirne'de sabah saatlerinde geçişlere kapatılan Pazarkule Sınır Kapısı yolu, öğlen saatlerinde yeniden açıldı. Jandarma ekipleri bariyerleri kaldırarak, gelen göçmenlerin geçişlerine izin vermeye başladı. Yolun açılmasıyla birlikte bölgeye bekleyen göçmenler de Pazarkule Sınır Kapısı'na doğru geçmeyi sürdürüyor.

Edirne göçmen yoğunluğunun yaşandığı pazarkule'ye geçişler kapatıldı

Edirne, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 02:19 Kaynak: DHA
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