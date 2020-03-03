Edirne göçmenler, meriç nehri kıyısında sabahı karşıladı - Son Dakika
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Edirne göçmenler, meriç nehri kıyısında sabahı karşıladı

6 saat önce

Göçmenler, Meriç Nehri kıyısında sabahı karşıladıTÜRKİYE'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin, Edirne'ye gelişleri sürüyor.

Göçmenler, Meriç Nehri kıyısında sabahı karşıladı

TÜRKİYE'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin, Edirne'ye gelişleri sürüyor. Yunanistan'a geçiş yapmak için Meriç Nehri kenarında geceyi geçiren göçmenler, güne umutla başladı.

Türkiye'nin çeşitli yerlerinden taksi, otobüs ve trenlerle Edirne'ye gelen göçmenlerin sayısı artarken önce Yunanistan'a oradan da Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenlerin bekleyişi devam ediyor. Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmenler Doyran köyünde bekliyor. Geceyi Türkiye ve Yunanistan sınırını belirleyen Meriç Nehri kıyısında geçiren göçmenler yeni güne başladı. Aralarında çocukların da olduğu çok sayıda göçmen geceyi burada geçirdi. Göçmenlerin üstünü battaniye ile örttüğü görülürken, ısınmak için ateş yakanlar da oldu. Doyran köyünde bekleyen Afgan göçmen, "Gece soğuktu. İki gündür buradayız. Doyran'da kalıyoruz. Yunanistan'a geçeceğiz. 20 kişi buradayız. Çocuklar da var" dedi.

Edirne göçmenler, meriç nehri kıyısında sabahı karşıladı

Meriç Nehri, Yunanistan, Avrupa, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:49 Kaynak: DHA
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