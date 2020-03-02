Edirne göçmenler, meriç nehri'ndeki adacıkta mahsur kaldı - Son Dakika
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Edirne göçmenler, meriç nehri'ndeki adacıkta mahsur kaldı

6 saat önce

Göçmenler, Meriç Nehri'ndeki adacıkta mahsur kaldıEDİRNE'den Yunanistan'a geçmek isteyen kadın ve çocuklarında aralarında bulunduğu bir grup göçmen nehrin ortasında adada mahsur kaldı.

Göçmenler, Meriç Nehri'ndeki adacıkta mahsur kaldı

EDİRNE'den Yunanistan'a geçmek isteyen kadın ve çocuklarında aralarında bulunduğu bir grup göçmen nehrin ortasında adada mahsur kaldı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin, Edirne'ye gelişleri sürüyor. İstanbul'dan taksi, otobüs ve trenlerle Edirne'ye gelen göçmenlerin sayısı her geçen saat artıyor. Yunanistan'ın kapattığı Pazarkule Sınır Kapısı'ndan geçişlere izin vermeyip TOMA'lardan tazyikli su, gaz bombası ile müdahale ettiği göçmenler, Meriç Nehri ve kırsal alanlardaki tel örgüleri aşarak, tüm engellemeleri aşarak Yunanistan'a geçmeyi başarıyor.

Edirne'nin sınırın sıfır noktasındaki Elçili köyünde Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmek isteyen bir grup göçmen nehrin ortasındaki adada mahsur kaldı. Yunan askerlerinin karşı taraftan uyarı ateşi açtığı belirtilirken, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 30 kişilik grup, bekleyişlerini sürdürüyor. Suyun yükselmesiyle botları kıyıda kalan göçmenleri bulundukları yerden almak için çalışmalar sürüyor.

Edirne göçmenler, meriç nehri'ndeki adacıkta mahsur kaldı

Meriç Nehri, Yunanistan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:25 Kaynak: DHA
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