Edirne göçmenler meriç nehrinde mahsur kaldı, yunan güvenlik güçleri engel olmaya çalıştı-1 - Son Dakika

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Edirne göçmenler meriç nehrinde mahsur kaldı, yunan güvenlik güçleri engel olmaya çalıştı-1
6 saat önce
EDİRNE Göçmenler Meriç nehrinde mahsur kaldı, Yunan güvenlik güçleri engel olmaya çalıştı-1.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:19 Kaynak: DHA
EDİRNE Göçmenler Meriç nehrinde mahsur kaldı, Yunan güvenlik güçleri engel olmaya çalıştı-1
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