Edirne göçmenler meriç nehrinde mahsur kaldı, yunan güvenlik güçleri engel olmaya çalıştı-2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne göçmenler meriç nehrinde mahsur kaldı, yunan güvenlik güçleri engel olmaya çalıştı-2 - Son Dakika

Edirne göçmenler meriç nehrinde mahsur kaldı, yunan güvenlik güçleri engel olmaya çalıştı-2

6 saat önce

EDİRNE Göçmenler Meriç nehrinde mahsur kaldı, Yunan güvenlik güçleri engel olmaya çalıştı-2.

EDİRNE Göçmenler Meriç nehrinde mahsur kaldı, Yunan güvenlik güçleri engel olmaya çalıştı-2

Edirne göçmenler meriç nehrinde mahsur kaldı, yunan güvenlik güçleri engel olmaya çalıştı-2

Meriç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:29 Kaynak: DHA
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