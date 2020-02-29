Edirne göçmenler meriç nehrinde mahsur kaldı, yunan güvenlik güçleri engel olmaya çalıştı-2 - Son Dakika

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Edirne göçmenler meriç nehrinde mahsur kaldı, yunan güvenlik güçleri engel olmaya çalıştı-2
6 saat önce
EDİRNE Göçmenler Meriç nehrinde mahsur kaldı, Yunan güvenlik güçleri engel olmaya çalıştı-2.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:29 Kaynak: DHA
EDİRNE Göçmenler Meriç nehrinde mahsur kaldı, Yunan güvenlik güçleri engel olmaya çalıştı-2
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