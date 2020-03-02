Edirne göçmenlerin sınıra akını sürüyor - Son Dakika

Göçmenlerin sınıra akını sürüyor

TÜRKİYE'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin Edirne'ye gelişleri bugün de sürüyor. Yunanistan'ın sınır kapılarını kapatıp, geçişlerine izin vermediği göçmenler, tüm engelleri aşarak Yunanistan'a geçmeyi sürdürüyor.

Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin, Edirne'ye gelişleri sürüyor. İstanbul'dan taksi, otobüs ve trenlerle Edirne'ye gelen göçmenlerin sayısı her geçen saat artıyor. Yunanistan'ın Pazarkule Sınır Kapısı'nı kapatmasının ardından en büyük yoğunluk sınır kapısının çevresinde yaşanıyor. Yunanistan'ın TAMA'dan suyla, gaz bombaları ile sert müdahale ederek, dağıtmaya çalıştığı göçmenler, engellemelere rağmen Yunanistan'a geçmeyi sürdürüyor. Meriç Nehri üzerinden lastik botlarla binlerce kişi Yunanistan'a geçti.

Yunanistan'ın sınırlarını açıp bir an önce başta Almanya, Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerine gitmek istediklerini belirtiyor. Yunanistan'a geçen Afganistan uyruklu Zeynep Emeni(17), Yunan polisinin ailesiyle birlikte kendisini yakalayıp, paralarını alıp darp ettikten sonra Türkiye'ye gönderdiğini söyledi. Ailesiyle birlikte geçtiği Yunanistan'a yakalanıp gönderilen Leyla Elrecap (7), polisler tarafından darp edildiklerini söyledi. Yaşadıklardan çok korktuğunu belirten Elrecap, Beni yaklaşık bin kişinin olduğu bir odaya koydular. Ayakkabılarımın bağını alıp bizi kapalı bir arabaya koydular, nefesiz kaldık. Daha sonra zorla Türkiye'ye gönderdiler dedi.

Bu arada Pazarkule Sınır Kapısı'nda rahatsızlanan göçmenlere ise bölgede bulunan sağlık ekipleri tarafından müdahale ediliyor.