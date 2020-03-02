Edirne göçmenlerin sınıra akını sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne göçmenlerin sınıra akını sürüyor - Son Dakika

Edirne göçmenlerin sınıra akını sürüyor

6 saat önce

Göçmenlerin sınıra akını sürüyorTÜRKİYE'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin Edirne'ye gelişleri bugün de sürüyor.

Göçmenlerin sınıra akını sürüyor

TÜRKİYE'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin Edirne'ye gelişleri bugün de sürüyor. Yunanistan'ın sınır kapılarını kapatıp, geçişlerine izin vermediği göçmenler, tüm engelleri aşarak Yunanistan'a geçmeyi sürdürüyor.

Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin, Edirne'ye gelişleri sürüyor. İstanbul'dan taksi, otobüs ve trenlerle Edirne'ye gelen göçmenlerin sayısı her geçen saat artıyor. Yunanistan'ın Pazarkule Sınır Kapısı'nı kapatmasının ardından en büyük yoğunluk sınır kapısının çevresinde yaşanıyor. Yunanistan'ın TAMA'dan suyla, gaz bombaları ile sert müdahale ederek, dağıtmaya çalıştığı göçmenler, engellemelere rağmen Yunanistan'a geçmeyi sürdürüyor. Meriç Nehri üzerinden lastik botlarla binlerce kişi Yunanistan'a geçti.

Yunanistan'ın sınırlarını açıp bir an önce başta Almanya, Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerine gitmek istediklerini belirtiyor. Yunanistan'a geçen Afganistan uyruklu Zeynep Emeni(17), Yunan polisinin ailesiyle birlikte kendisini yakalayıp, paralarını alıp darp ettikten sonra Türkiye'ye gönderdiğini söyledi. Ailesiyle birlikte geçtiği Yunanistan'a yakalanıp gönderilen Leyla Elrecap (7), polisler tarafından darp edildiklerini söyledi. Yaşadıklardan çok korktuğunu belirten Elrecap, Beni yaklaşık bin kişinin olduğu bir odaya koydular. Ayakkabılarımın bağını alıp bizi kapalı bir arabaya koydular, nefesiz kaldık. Daha sonra zorla Türkiye'ye gönderdiler dedi.

Bu arada Pazarkule Sınır Kapısı'nda rahatsızlanan göçmenlere ise bölgede bulunan sağlık ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

Edirne göçmenlerin sınıra akını sürüyor

Yunanistan, Türkiye, Avrupa, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bahar Kalkanı Harekatı ile ağır kayıplar veren Esed Rejimi'nden küstah açıklama: Karşı koymakta kararlıyız
Türk SİHA'larının başarısı dünya basınında geniş yankı buldu Türkiye'ye gelen ABD temsilcilerinin fotoğrafında dikkat çeken çanta taşıma detayı İstanbul'daki Erzurumlular 4. Büyük Erzurum Buluşması'nda bir araya geliyor

Son Dakika Haberleri
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!
17:07 Sarımsak yutmanın faydaları nelerdir? Sarımsak yutmak neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 19:35:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne göçmenlerin sınıra akını sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]