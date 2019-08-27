Edirne gönül borcunu ödemek için şehrin tarihi yapılarını kitaplaştıracak

Gönül borcunu ödemek için şehrin tarihi yapılarını kitaplaştıracak

Konya Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Murat Karademir, doğup büyüdüğü Edirne'nin Keşan ilçesinde gönül borcunu ödemek adına kentte 500 yıllık bir geçmişe sahip olan Hersekzade Ahmet Paşa Camii ile 16'ncı yüzyılın başlarında inşa edilen tarihi hamam başta olmak üzere bölgedeki tarihi yapıları kitaplaştıracak.

Yaz tatili nedeniyle doğup, büyüdüğü Keşan'a gelen Konya Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Murat Karademir, şehre gönül borcunu ödemek adına kentin günümüze ulaşamayan eserlerinin de yer alacağı kitabının araştırmalarını yapmaya başladı.

'KEŞAN ÖNEMLİ BİR YERLEŞİM YERİ'

Murat Karademir, doğup büyüdüğü Keşan ve İpsala ilçelerinde tarihi yapılar üzerine araştırma çalışmaları yaptığını belirterek, Bu yıl Keşan ve İpsala'daki Osmanlı Dönemi Türk mimari eserleri üzerine bir hazırlık içerisindeyim. Özellikle Keşan, gerek Osmanlı Dönemi'nde, gerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti Dönemi'nde önemli bir yerleşim yeri. Önemli güzergah üzerinde bulunan bir bölge. Maalesef Keşan'da, Osmanlı Dönemi'nden günümüze çok fazla eser ulaşamamış. Günümüze kadar gelen en önemli eserlerden biri Hersekzade Ahmet Paşa Camii ve hamamdır dedi.

'SADRAZAM KONAĞI GÜNÜMÜZE ULAŞAMAMIŞ'

Osmanlı Devleti'ne 5 kez sadrazamlık yapan Hersekzade Ahmet Paşa'nın Keşan'da adını taşıyan bir konağı olduğunu ancak yapının günümüze ulaşamadığını ifade eden Karademir, Günümüze adını taşıyan cami ve büyük hamam ulaşmış. Her iki caminin de kitabesi yok. Camiye baktığımızda da 3 bölümlü olması gereken cemaat yeri, günümüze ulaşamamış. Hamama bakıldığında da aynı mimari değerleri taşıyor. Hersekzade Ahmet Paşa'nın adını taşıyan vakfiyenin bir bölümü Paşalivası adlı kitapta kısmen geçmekte. Ama vakfiye günümüzde Amerika'nın Philadelphia şehrindeki kütüphanede yer almakta. Vakfiyenin bir kısmı okunmuş ve çevrilmiş. Bu kaynaktan da caminin vefatından birkaç yıl önce yapıldığını söyleyebiliriz diye konuştu.

'GÖNÜL BORCU OLARAK FİKİR OLUŞTU'

Murat Karademir, Keşan'ın, Osmanlı Dönemi'nde önemli merkezlerden biri olduğu bazı kaynaklarda ise sürgün yeri olarak geçtiğini dile getirerek, Arşiv belgelerinden yola çıkarak, günümüze gelemeyen eserleri de kitabıma taşıyacağım. Benim çocukluğum bu bölgede geçti. Tarihi eselerimizde maalesef günümüze gelemeyebiliyor. Bizden sonra çocuklarımızın görebileceği eserler olarak kalmıyor. Bilinçli yada bilinçsiz bir şekilde bu eserler ortadan kalkıyor. Bir gönül borcu olarak bu bölgeye böyle bir çalışma yapma fikri bende oluştu. Burada bu tarz kaynaklar yok denecek kadar az. Bu konuda gerekli araştırmaları yaparak, kitaplaştıracağım dedi.

Karademir, kitabın araştırmaların tamamlanmasının ardından önümüzdeki yıl yayınlanacağını belirtti.