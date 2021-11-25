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Edirne gülü, doğduğu yerde toprakla buluştu - Son Dakika

Edirne gülü, doğduğu yerde toprakla buluştu

25.11.2021 18:13

BULGARİSTAN'ın Kızanlık köyünden getirilen 'Edirne gülü', doğduğu yerde toprakla buluştu.

BULGARİSTAN'ın Kızanlık köyünden getirilen 'Edirne gülü', doğduğu yerde toprakla buluştu.

Kentte geçmişi 16'ncı yüzyıla dayanan, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla Bulgaristan'ın Kızanlık köyünden yeniden doğduğu topraklara getirilen Edirne gülü fidanları, törenle dikildi. 99'uncu Yıl Gül Bahçesi'ndeki fidan dikim törenine Vali Ekrem Canalp ve eşi Ayten Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan ve eşi Esra Gürkan ile davetliler katıldı.

'DOĞDUĞU TOPRAKLARDA YER ALMASINI İSTEDİK'Belediye Başkanı Gürkan, amaçlarının kentin geçmişte sahip olduğu değerleri yeniden belirleyerek geleceğe taşımak olduğunu belirterek, "Edirne gülünün doğduğu topraklarda yer almasına, bitki faunamızda yer almasını sağlamak için bir farkındalık oluşturmak istedik. Yoksa Edirne Belediyesi'nin binlerce dönüm gül ekecek hali yok ama bu anlamda çalışma yapan üreticilerimizi Edirne'nin bu değeri ile tanıştırmak amacıyla yapıyoruz" dedi. Gülün, toplumsal hayatta çok anlamı olan bir bitki olduğunu söyleyen Gürkan, "İnanıyorum ki burada birazdan ekeceğimiz bu güller Edirne'nin mis gibi olan kokusunu daha da güzel hale getirecek, burada bahar aylarıyla beraber bir görsel şölen yaşayacağız. Edirne'nin gülünün tekrar, doğduğu topraklara dönmesinin hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.'GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ'Vali Ekrem Canalp de, kentin geçmişine sahip çıktıklarından dolayı Edirne Belediyesi'ne teşekkür etti. Canalp, "Edirnemizin geçmişine sahip çıkıyoruz ve bunu değişik yollarla yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi de bugün, burada Edirne gülünü yeniden canlandırma örneğinde görüyoruz. Bununla kalmıyor, Edirne kırmızısını da o kök boyadan tekrar üretecek olan tohumları da geçen sene ektik. Onların hasadını da bu sene yapmak suretiyle şu anda da Edirne Kırmızısını da Edirne'nin bir başka marka değerini de hayat bulduruyoruz. Geçmişimize sahip çıkmak suretiyle aslında hem bugünümüze hem de geleceğimize sahip çıkıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından gül fidanları toprakla buluştu.


Edirne gülü, doğduğu yerde toprakla buluştu
Edirne gülü, doğduğu yerde toprakla buluştu
Edirne gülü, doğduğu yerde toprakla buluştu
Edirne gülü, doğduğu yerde toprakla buluştu
Edirne gülü, doğduğu yerde toprakla buluştu
Edirne gülü, doğduğu yerde toprakla buluştu
Edirne gülü, doğduğu yerde toprakla buluştu
Edirne gülü, doğduğu yerde toprakla buluştu
Edirne gülü, doğduğu yerde toprakla buluştu
Edirne gülü, doğduğu yerde toprakla buluştu

Edirne Belediye Başkanlığı, Trakya Bölgesi, Ekrem Canalp, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Edirne gülü, doğduğu yerde toprakla buluştu - Son Dakika


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