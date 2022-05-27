"Edirne gülü" üretiminin artırılması hedefleniyor - Son Dakika
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"Edirne gülü" üretiminin artırılması hedefleniyor

27.05.2022 14:50
"Edirne gülü" üretiminin artırılması hedefleniyor

Trakya Üniversitesi (TÜ) Havsa Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tan, Edirne gülü üretiminin artırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Havsa Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tan, Edirne gülü üretiminin artırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Prof. Dr. Tan, üniversite, Havsa Kaymakamlığı ve belediyenin iş birliğiyle düzenlenen "Her Yönüyle Havsa Sempozyumu"nda, tarımda yeni ürünleri üreticilere anlatmaya çalıştıklarını belirtti.

Trakya'da önemli miktarda buğday ve ayçiçeği üretimi yapıldığına dikkati çeken Tan, "Bunların yanında ürün çeşitliliğini artırmakta fayda var. Tıbbi aromatik bitkilerin ön plana çıktığını görüyoruz. Pandemiden sonra özellikle çok büyük önem kazandı. Dünyada bu bitkilere ilgi yoğun şekilde arttı." dedi.

Trakya'da lavanta tarlalarının da arttığını dile getiren Tan, şöyle devam etti:

"Bunların dışında, Havsa ilçemizde yetiştirdiğimiz Edirne gülü var. Edirne kırmızısına rengini veren bitkimiz var. Bunların da ön plana çıkması, daha fazla yetiştirilmesi gerekiyor. Gülün kökenlerinden biri Trakya. Traklar dönemine kadar uzanan bir geçmişi var. Gül burada çokça yetiştirilmiş ama savaşlar, göçler ve hastalıklar nedeniyle şehrimizde gül tarımı sona ermiş. Havsa ilçemizde Edirne gülü tekrar can bulabilir mi diye Havsa Belediyemiz ile örnek çalışmalar yapıyoruz, tarlalarımızı oluşturuyoruz."

"Edirne gülünü tekrar yeşertmek için çalışmalara başladık"

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan da meslek yüksekokulunun bahçesinde gül hasadı gerçekleştirdiklerini anlattı.

Isparta ve Bulgaristan'da yetiştirilen güllerin Edirne gülü olduğunu ifade eden Balkan, "Edirne gülünü tekrar yeşertmek için çalışmalara başladık. Yüksekokulda hasadını yaptığımız gülün yağını da çıkardık. Gülümüzden elde ettiğimiz gül şerbeti, gül lokumu ve gül muhallebimizi hasada katılanlara ikram ederek güzel bir şölen gerçekleştirdik. Gül tarımının yaygınlaşmasıyla mutlaka bir pazar arayışı ve üretim sahası ihtiyacı olacaktır. Bu kapsamda tesisleşme yoluna gidilecek." diye konuştu.

Sempozyum bugün yapılacak sunumların ardından sona erecek.

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Kaynak: AA

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