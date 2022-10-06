İşliyen, Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Halk Eğitimi Merkezi Mimar Kemaleddin Salonu'nda düzenlenen konferansta, dünya ve insanlık tarihinin en müstesna anlarından birinin Hazreti Muhammed'in Mevlid-i olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Hz Muhammed, Edirne, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edirne haberleri: Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen, Edirne'de konferansa katıldı - Son Dakika

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