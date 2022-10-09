Edirne gündem: Edirne'de gümrük kaçağı içki ve tütün ürünü ele geçirildi

Edirne'de, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde gümrük kaçağı içki ve tütün ürünü ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri otomobili durdurdu.
Şüpheli M.R.B'nin otomobilinde gümrük kaçağı 12 şişe içki ve çok sayıda tütün ürünü ele geçirildi.
Şüpheli hakkında "5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.
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