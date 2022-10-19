Edirne gündem: Edirne Valisi Kırbıyık muhtarlarla bir araya geldi

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Vali Kırbıyık, Edirne Polis Bahçesi'nde gerçekleştirilen programda, muhtarların vatandaşlar ve devlet arasında köprü vazifesi gördüğünü söyledi.

Muhtarların önemli görevler icra ettiğini belirten Kırbıyık, son dönemlerde yaşanan olayların muhtarlığın önemini bir kez ortaya koyduğunu ifade etti.

Muhtarların Kovid-19 salgın süreci başta olmak üzere doğal afetlerde gece, gündüz demeden fedakarca görev yaptığını anlatan Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Sel felaketlerinde, deprem afetlerinde muhtarlarımız, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını, taleplerini en hızlı şekilde karşılayan, o yaralarını en hızlı şekilde sarmalayan kurumlar olmuşlardır. Bu noktada da her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İlimizde bu birlikteliği, beraberliği sürdürmek için var gücümüzle çalışacağız.

Gerek valiliğimiz olsun, gerek valiliğimize bağlı kamu kurum ve kuruluşları olsun, yine belediyelerimiz olsun, bir şehrin geleceği, şehrin gelecek vizyonuna taşınması için en iyisini ve doğrusunu yapabilmek için her zaman bir arada olacağız."

Programa vali yardımcıları ve kurum müdürleri katıldı.