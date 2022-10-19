Edirne gündem: Edirne Valisi Kırbıyık muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne gündem: Edirne Valisi Kırbıyık muhtarlarla bir araya geldi

19.10.2022 15:48
Edirne gündem: Edirne Valisi Kırbıyık muhtarlarla bir araya geldi

Edirne haberler... Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Vali Kırbıyık, Edirne Polis Bahçesi'nde gerçekleştirilen programda, muhtarların vatandaşlar ve devlet arasında köprü vazifesi gördüğünü söyledi.

Muhtarların önemli görevler icra ettiğini belirten Kırbıyık, son dönemlerde yaşanan olayların muhtarlığın önemini bir kez ortaya koyduğunu ifade etti.

Muhtarların Kovid-19 salgın süreci başta olmak üzere doğal afetlerde gece, gündüz demeden fedakarca görev yaptığını anlatan Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Sel felaketlerinde, deprem afetlerinde muhtarlarımız, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını, taleplerini en hızlı şekilde karşılayan, o yaralarını en hızlı şekilde sarmalayan kurumlar olmuşlardır. Bu noktada da her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İlimizde bu birlikteliği, beraberliği sürdürmek için var gücümüzle çalışacağız.

Gerek valiliğimiz olsun, gerek valiliğimize bağlı kamu kurum ve kuruluşları olsun, yine belediyelerimiz olsun, bir şehrin geleceği, şehrin gelecek vizyonuna taşınması için en iyisini ve doğrusunu yapabilmek için her zaman bir arada olacağız."

Programa vali yardımcıları ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
EDİRNE'DE MUHTARLAR GÜNÜ KUTLAMASI EDİRNE'DE MUHTARLAR GÜNÜ KUTLAMASI Trakya'da Muhtarlar Günü kutlandı Trakya'da Muhtarlar Günü kutlandı

Kürşat Kırbıyık, Muhtarlar Günü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne gündem: Edirne Valisi Kırbıyık muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:29 Öğrencilerinin ünlü profesör Celal Şengör'e seslenme şekli olay oldu
15:21 Ukrayna ilerleyişi sonrası Rusya düğmeye bastı! Putin, referandum yaptığı dört bölgede "sıkıyönetim" ilan etti
15:19 Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor! Ekonomistlerin tek bir tahmini var
15:07 Zuhal Topal'ın yöresel kıyafetlerle kendinden geçtiği anlar sosyal medyada gündem oldu
14:58 Karısının köpeğine tecavüz eden şahıs hapishanede saldırıya uğradı
14:53 Örgüt üyeliğinden tutuklanmıştı! İBB çalışanı Şafak Duran hakim karşısına çıktı
14:43 Gazeteci Bilal Özcan, Kaan Yıldırım'ı hedef aldı: Onun gibisi çok var, Suriyeliler de dahil
14:38 Kazak teknik direktör bayrak gerginliği için özür diledi
14:35 "En çok nefret ettiğim ülke Türkiye" diyen Yunan genç dut yemiş bülbüle döndü
14:29 WhatsApp'ta 3 mavi tik iddiasına İletişim Başkanlığı'ndan cevap: Böyle bir uygulama yoktur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 15:55:21. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne gündem: Edirne Valisi Kırbıyık muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement