DSP EDİRNE İL BAŞKANI NALBANTOĞLU, TOPRAĞA VERİLDİ

DSP Edirne İl Başkanı Yusuf Erdem Nalbantoğlu, uzun süredir mücadele ettiği akciğer kanseri nedeniyle, dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü Keşan'daki özel hastanede yaşamını yitirdi. Evli ve 2 çocuk babası Nalbantoğlu'nun cenazesi, evinin önüne götürülerek helallik alındı. Daha sonra Yeni Cami 'ye getirilen Yusuf Erdem Nalbantoğlu'nun cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Cenazeye Nalbantoğlu ailesinin yanı sıra, Keşan Belediye Başkan Vekili Nuran Uslu , siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. ( DHA )

Kaynak: DHA

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