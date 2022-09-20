DSP EDİRNE İL BAŞKANI NALBANTOĞLU, TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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DSP EDİRNE İL BAŞKANI NALBANTOĞLU, TOPRAĞA VERİLDİ

20.09.2022 17:58

EDİRNE'de kanser tedavisi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Demokratik Sol Parti (DSP) İl Başkanı Yusuf Erdem Nalbantoğlu (59), Keşan ilçesinde toprağa verildi.

EDİRNE'de kanser tedavisi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Demokratik Sol Parti (DSP) İl Başkanı Yusuf Erdem Nalbantoğlu (59), Keşan ilçesinde toprağa verildi.

DSP Edirne İl Başkanı Yusuf Erdem Nalbantoğlu, uzun süredir mücadele ettiği akciğer kanseri nedeniyle, dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü Keşan'daki özel hastanede yaşamını yitirdi. Evli ve 2 çocuk babası Nalbantoğlu'nun cenazesi, evinin önüne götürülerek helallik alındı. Daha sonra Yeni Cami'ye getirilen Yusuf Erdem Nalbantoğlu'nun cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Cenazeye Nalbantoğlu ailesinin yanı sıra, Keşan Belediye Başkan Vekili Nuran Uslu, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Yusuf Erdem, Edirne, Keşan, Dsp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DSP EDİRNE İL BAŞKANI NALBANTOĞLU, TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: DSP EDİRNE İL BAŞKANI NALBANTOĞLU, TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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