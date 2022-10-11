Edirne gündem haberi: Edirne'de asayiş - Son Dakika
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Edirne gündem haberi: Edirne'de asayiş

11.10.2022 09:34
Edirne gündem haberi: Edirne'de asayiş

Edirne haberi... Edirne'de üzerinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

Edirne'de üzerinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meydan Mahallesi'nde şüpheli kişinin üzerinde arama yaptı.

Aramada K.K'nın üzerinde 44,3 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili K.K. gözaltına alındı.

İş yerinde yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Edirne'de iş yerinde yaralanan kişi tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

Fatih Mahallesi İbrahim Ay Caddesi'ndek iş yerinde paletle yük taşıyan B.K. henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek düştü.

Çeşitli yerlerinden yaralanan B.K. tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

Trenden düşen kişi şikayetçi oldu

Edirne'de trenden düşen kişi polise şikayette bulundu.

Edirne Garına misafirini yolcu etmek için gelen A.D. misafiri ile trene bindi.

Misafirini uğurladığı esnada aşağı inmek isterken trenin hareket etmesi sonucu ayağının boşluğa gelerek aşağı düştü.

A.D. yaralandığı iddiasıyla polise şikayette bulundu.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne gündem haberi: Edirne'de asayiş - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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