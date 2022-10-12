Edirne gündem haberi: Edirne'de asayiş - Son Dakika
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Edirne gündem haberi: Edirne'de asayiş

12.10.2022 09:24
Edirne gündem haberi: Edirne'de asayiş

Edinilen Edirne gelişmesine göre Edirne'de, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde gümrük kaçağı içki ve sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Edirne'de, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde gümrük kaçağı içki ve sigara sarma makinesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde Z.O'nun kullandığı otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, gümrük kaçağı 6 şişe içki ve 25 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Şüpheli Z.O. hakkında "5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.

Motosiklet hırsızlığı

Uzunköprü'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

Uzunköprü'de yaşayan M.B, Cumhuriyet Mahallesi'nde evinin yakınlarına park ettiği motosikletin yerinde olmadığını fark etti.

M.B, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına aldı

Keşan'da, üzerinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, durumunda şüphelendikleri M.A'yı Yenimescit Mahallesi'nde durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında 2,44 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli M.A. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne gündem haberi: Edirne'de asayiş - Son Dakika

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