Edirne haberleri! Edirne'de inşaattan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Edirne haberleri! Edirne'de inşaattan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

13.10.2022 17:31
Edirne haberleri! Edirne'de inşaattan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Gelen Edirne haberlerine göre Edirne'de şantiye alanından 30 filmli kalıp tabakası çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de şantiye alanından 30 filmli kalıp tabakası çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin şantiye alanından 30 filmli kalıp tabakası çalınması üzerine harekete geçen Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), olayla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık şüphelisinin aracını tespit eden ekipler, şüpheli İ.A'nın evinde arama yaptı. Yapılan aramada çalınan malzemeler ile 50 adet tabanca fişeği ve 1 adet testere de ele geçirildi. Olayın ardından şüpheli İ.A isimli şahıs gözaltına alındı.

Emniyet ve asayişin sağlanması amacıyla suçlularla mücadeleye, halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı şekilde devam edileceği belirtildi. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, Edirne, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne haberleri! Edirne'de inşaattan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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