Edirne gündem haberi... Edirne'de "Söğütlük doğal kalsın" talebi

Edirne'de "Söğütlük" olarak da bilinen "İzzet Arseven Kent Ormanı"na gelen kent sakinleri, bölgenin doğal yapısının korunması talebinde bulundu.

"Söğütlük Doğal Kalsın Platformu" öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, ellerindeki pankartlarla orman girişinde toplandı.

Platform adına açıklama yapan Ziya Gökerküçük, bölgeye yapılması düşünülen millet bahçesinin yerinin yanlışlığını belirtmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Gökerküçük, Edirne'de yaşayan herkesin Söğütlük'te anılarının olduğunu ifade etti.

Söğütlük'ün doğal haliyle korunurken işlevsel hale getirilmesi gerektiğini belirten Gökerküçük, "Söğütlük ormanında sincaplar, kuş sesleri kaybolmasın. İnsanların özgür bir biçimde keyif aldığı, mesire alanı olarak kullandığı kent ormanımız yok edilmesin." dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da Söğütlük'ün doğallığının bozulmaması gerektiğini ifade ederek, "Kent insanının konfor bulabileceği alanlar elbet yapılsın ama öncelikle bu projenin kentliye sunulup kentliyle tartışıldıktan, kentlinin onayı alındıktan sonra yapılması gerekir." diye konuştu.

Açıklamanın ardından katılımcılar, önce Lozan Caddesi'nde ardından ormandaki ağaçların etrafında el ele tutuştu.

Açıklamaya CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, eski Devlet Bakanı Önay Alpago, ormana ismini veren İzzet Arseven'in ailesi, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.