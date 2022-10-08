Alınan bilgiye göre, daha önceden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen F.E. ile S.G. Rasim Ergene Caddesinde karşılaştı.

Kaynak: AA

Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edirne gündem haberi: Edirne'de tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı - Son Dakika

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