Üniversiteliler katıldıkları tatbikat sonrası AFAD gönüllüsü olmak için sıraya girdi - Son Dakika
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Üniversiteliler katıldıkları tatbikat sonrası AFAD gönüllüsü olmak için sıraya girdi

12.10.2022 12:32

Trakya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesinde 600 öğrencinin katılımıyla düzenlenen deprem ve yangın tatbikatının ardından öğrencilerin bir kısmı AFAD gönüllüsü olmak için başvuruda bulundu.

Trakya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesinde 600 öğrencinin katılımıyla düzenlenen deprem ve yangın tatbikatının ardından öğrencilerin bir kısmı AFAD gönüllüsü olmak için başvuruda bulundu.

AFAD, UMKE ve Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin destek verdiği Ayşekadın Yerleşkesindeki tatbikat öncesi öğrencilere AFAD tarafından çevrim içi bilgilendirme yapıldı.

Daha sonra senaryo gereği çalan sirenlerle deprem tatbikatına başlandı. Öğrenciler ve akademisyenler, "çök, kapan, tutun" hareketiyle sıraların yanında sarsıntının geçmesini bekledi.

Depremin sona ermesiyle öğrenciler sınıflardan tahliye edildi. Fakültedeki ilk yardım gönüllüleri, bir yaralıyı okuldan tahliye ederken, öğrenciler de bahçede zincir oluşturarak yaralının bulunduğu sedyenin UMKE ekiplerine ulaştırılmasına yardımcı oldu.

AFAD ekiplerinin binada mahsur kalan bir yaralıyı sedyeyle dışarı çıkardığı tatbikat, itfaiye ekiplerinin mutfakta çıkan yangına müdahalesi ve yaralı tahliyesiyle sona erdi.

Trakya Üniversitesi Sivil Savunma Amiri Hüseyin Türkel, tatbikat sırasında öğrencilere deprem ve yangın sırasında nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilgilendirme yaptı.

Türkel, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversite bünyesindeki her okulda temel ilk yardım eğitimi almış 3 akademisyen ve personel bulunduğunu söyledi.

Tatbikatları artırarak, öğrencileri olası afetlere hazırlamayı hedeflediklerini belirten Türkel, şunları belirtti:

"Amacımız öğrencilerini bizlere teslim etmiş olan ailelere, çocuklarını verdikleri yuvada ne kadar güvende olduklarını onlara anlatabilmek. Önümüzdeki yıllarda şartlar uygun olursa üniversitemizin son sınıflarındaki tüm öğrencilerimize ilk yardım eğitimi vererek yangın ve afet farkındalığının yanı sıra ilk yardım eğitimi almış olmalarını sağlamak istiyoruz."

Tatbikatın ardından bazı öğrenciler AFAD gönüllüsü olmak için başvuru yaptı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üniversiteliler katıldıkları tatbikat sonrası AFAD gönüllüsü olmak için sıraya girdi - Son Dakika

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