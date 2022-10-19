Edirne gündem haberi | Edirne Valisi Kırbıyık'ın kurum ziyaretleri sürüyor - Son Dakika
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Edirne gündem haberi | Edirne Valisi Kırbıyık'ın kurum ziyaretleri sürüyor

19.10.2022 09:04
Edirne gündem haberi | Edirne Valisi Kırbıyık'ın kurum ziyaretleri sürüyor

Gelen Edirne haberine göre Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, kurum ziyaretlerine devam ediyor.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, kurum ziyaretlerine devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Kırbıyık, Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) Edirne İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti.

İşletme Müdürü Ahmet Keleş ve Müdür Yardımcısı Umut Bozdağ tarafından karşılanan Kırbıyık, işletmenin yatırımları, hizmet sahası, yürütülen çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Vali Kırbıyık, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü ziyaretinde, TÜİK Edirne Bölge Müdürü Hasan Akdemir ve birim amirleri ile görüşerek, kurumun işleyişi, kadro durumu ve yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi aldı, incelemelerde bulundu.

Kırbıyık, Edirne Gar Müdürlüğünü ziyaretinde Gar Müdürü İsmail Asar'dan yapılan taşımacılık faaliyetleri, araç ve yolcu taşımacılığı, uluslararası taşımacılık çalışmaları, yolcu potansiyeli ve tren seferleri ile ilgili bilgiler alarak, faaliyetleri yerinde inceledi.

Edirne Meteoroloji Müdürlüğünü ziyaret eden Kırbıyık, Meteoroloji Müdürü Adem Altuntaş'tan yürütülen çalışmalar ve verilen hizmetlerle ilgili bilgiler aldı.

Vali Kırbıyık, kurum ziyaretlerinin devam edeceğini belirtti.

Kurumlar arası koordinasyonun sağlıklı yürümesinin yapılan tüm proje ve çalışmalara hız kazandıracağını ifade eden Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Bu bakımdan sık sık kurum ziyareti yapmaya, işleyişi yerinde görmeye gayret ediyoruz. Çabamız tüm kurumlarımızın vatandaş odaklı, çözüm odaklı çalışmalarını yürütmesi, koordinasyon içerisinde hizmet kalitelerini yükseltmeleri üzerinedir."

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Edirne haberi | Edirne Valisi Kırbıyık, okullarda incelemede bulundu Edirne haberi | Edirne Valisi Kırbıyık, okullarda incelemede bulundu
Kaynak: AA

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