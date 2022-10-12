Edirne gündem haberi... Gümrükler Genel Müdürü Gümüş, Edirne Valisi Kırbıyık'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Edirne gündem haberi... Gümrükler Genel Müdürü Gümüş, Edirne Valisi Kırbıyık'ı ziyaret etti

12.10.2022 09:16
Edirne gündem haberi... Gümrükler Genel Müdürü Gümüş, Edirne Valisi Kırbıyık'ı ziyaret etti

Edirne haberleri... Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ı ziyaret etti.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette gümrüklerdeki çalışmalar görüşüldü.

Vali Kırbıyık ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Gümüş'e teşekkür etti.

Ziyaretle ilgili değerlendirmede bulunan Kırbıyık, "Sayın Genel Müdürümüzle, özellikle son dönemde artan dış ticaret hacmi ve buna bağlı olarak yoğunluk kazanan ihracat çalışmaları ile gümrüklerimizdeki son duruma yönelik çeşitli değerlendirmelerde bulunduk. Nazik ziyaretleri için kendilerine çok teşekkür ediyor, ülkemizin Avrupa'ya açılan kapısı Edirne'mizde kendilerini misafir etmekten çok memnun olduğumuzu ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Gümüş'e ziyaretinde, Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı Nevzat Bozkurt, Gümrükler Genel Müdürlüğü Transit ve TIR Dairesi Daire Başkanı Onur Çokol, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık ve GTİ Kapıkule İşletme Müdürü Ertuğrul Irkıçatal eşlik etti.

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Edirne haberleri! Edirne Valisi Kırbıyık kurum ziyaretlerini sürdürüyor Edirne haberleri! Edirne Valisi Kırbıyık kurum ziyaretlerini sürdürüyor
Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Kürşat Kırbıyık, Edirne, Gümüş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne gündem haberi... Gümrükler Genel Müdürü Gümüş, Edirne Valisi Kırbıyık'ı ziyaret etti - Son Dakika

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