Edirne gündem haberleri... Bulgarlar Edirne'de market arabalarıyla alışveriş yarışına girdi - Son Dakika
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Edirne gündem haberleri... Bulgarlar Edirne'de market arabalarıyla alışveriş yarışına girdi

20.10.2022 14:09

Edirne haberler... Bulgarlar Edirne'de market arabalarıyla alışveriş yarışına girdi Bulgar vatandaşlar alışveriş yapabilmek için adete zamanla yarıştı Edirne'ye kendi araçlarıyla gelen Bulgarlar, kent merkezinde market arabalarıyla alışveriş yaparak istedikleri ürünleri alabilmek için zamanla yarıştılar.

Bulgarlar Edirne'de market arabalarıyla alışveriş yarışına girdi

Bulgar vatandaşlar alışveriş yapabilmek için adete zamanla yarıştı

EDİRNE - Edirne'ye kendi araçlarıyla gelen Bulgarlar, kent merkezinde market arabalarıyla alışveriş yaparak istedikleri ürünleri alabilmek için zamanla yarıştılar.

Edirne'ye araçlarıyla gezmek ve alışveriş yapmak için gelen komşu ülke Bulgaristan vatandaşları yanlarına aldıkları market arabalarıyla kent merkezindeki caddelerde alışveriş yarışına girdi. Bagajlarını ağzına kadar dolduran Bulgarlar aldıklarını ülkelerine götürmekte ise güçlük yaşadı. Bulgar turistler kaşar peyniri, sebze, deterjan ve giyecek gibi çeşitli ürünler alırken, esnaf ise bu durumdan memnun olduklarını dile getirdi.

"Pazarlık yapıyoruz"

Bulgaristan'ın Stara Zagora şehrinden Edirne'ye alışveriş yapmak için geldiğini söyleyen Faik Makak, fiyatların uygun olduğunu ve şimdilik 5 bin lira harcadığını belirterek, "Şuan burada suyumuzu alıp pazarlık yapıyoruz. Allah'a şükürler olsun, her ihtiyacımızı buradan aldık. Şimdilik 5 bin Türk Lirası harcadık ama daha da harcamalarımız olacak. Şimdi başka yere gideceğiz orada da pazarlık yaparak alışveriş yapacağız. Şükür Allah'a fiyatlar iyi, uygun. İdare ediyoruz" dedi.

"Günlük ekmeklerini de alıyorlar"

Bulgar vatandaşlarının Edirne için bir artı olduğunu ifade eden unlu mamulleri işletmecisi Erol Ceylan, Ekmeklerini ve bütün alışverişlerini kentten karşıladıklarını belirterek, "Bulgarlar, son zamanlarda fahiş fiyatlardan şikayetçiler. Bulgar vatandaşları kendi ekmeklerinden çok bizim ekmeği beğeniyorlar. Buraya haftalık ekmek almaya gelende var, günlük ekmek almaya gelende var" şeklinde konuştu.

"Artık diğer ülkelerden de geliyorlar"

Pazar esnafı Murat Karaçimen, "Bulgaristan'ın yanı sıra Ukrayna, Rus, Moldovya ve Belarus yani Orta Avrupa'nın birçok kesimi buraya geliyor. Sadece aldıkları kaşar peyniri değil. Peynir, Zeytin aklınıza gelebilecek her türlü ürünü yüklü miktarda almaktadırlar" ifadelerini kullandı.

Bulgar Vatandaşı Firdevs Veli de ekmeklerini bile Edirne'den karşıladıklarını ifade etti.

Diğer Bulgar vatandaşları da araçlarının bagajlarını market ve pazardan aldıkları ürünlerle doldurduklarını belirtti.

Kaynak: İHA
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