Edirne haber! Edirne'de bu yıl 3 bin 500 göçmen ülkesine gönderildi - Son Dakika
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Edirne haber! Edirne'de bu yıl 3 bin 500 göçmen ülkesine gönderildi

08.10.2022 17:42

Edirne 3. sayfa haberi | Edirne'de bu yıl 3 bin 500 göçmen ülkesine gönderildi Edirne'de bu hafta yakalanan muhtelif uyruklardan 139 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Edirne'de bu yıl 3 bin 500 göçmen ülkesine gönderildi

EDİRNE - Edirne'de bu hafta yakalanan muhtelif uyruklardan 139 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Edirne'de bu yılın başından itibaren toplam 3 bin 500 göçmen ülkesine gönderildi.

Edirne il merkezi ve ilçelerinde bu hafta yakalanan, çoğunluğu Afganistan ve Irak uyruklu düzensiz göçmenlerin oluşturduğu 139 göçmen kolluk birimleri tarafından Edirne Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Edirne Geri Gönderme Merkezinde işlemleri tamamlanana kadar misafir edilen düzensiz göçmenler İstanbul Havalimanı ve diğer sınır kapılarından ülkelerine sınır dışı edildi.

Yıl başından itibaren Edirne Geri Gönderme Merkezinden 3 bin 500'ün üzerinde düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi.

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Kaynak: İHA

Edirne, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne haber! Edirne'de bu yıl 3 bin 500 göçmen ülkesine gönderildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne haber! Edirne'de bu yıl 3 bin 500 göçmen ülkesine gönderildi - Son Dakika
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